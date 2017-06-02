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В Омске предложили ремонтировать дороги на деньги проституток
Политика  •   2 июня 2017, 16:56, последнее обновление 2 июня 2017, 17:03  •  печать

В Омске предложили ремонтировать дороги на деньги проституток

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Общественный активист Анатолий Степанов сделал депутатам Омского городского совета необычное предложение.

Сегодня, 2 июня, в Омском городском совете прошли публичные слушания по исполнению бюджета города в 2016 году, на которых общественник Анатолий Степанов выступил с предложением узаконить проституцию на территории России.

- Необходимо набраться смелости, решительности, особого депутатского героизма и мужества и принять соломоново решение - обратиться в Заксобрание Омской области и к губернатору Виктору Назарову с предложением, чтобы они обратились в Госдуму, Совфед и к президенту Владимиру Путину, чтобы были внесены изменения в федеральное законодательство и наконец-то легализована проституция на всей территории РФ, - цитирует общественника "СуперОмск". - На эти налоговые отчисления потом можно закупать автобусы, трамваи и строить дороги.

Впрочем, депутаты отреагировали на предложение Анатолия Степанова с должным скептицизмом. Как заявила в беседе с "Омск Здесь" председатель городского Совета Галина Горст, вероятность, что кто-то из парламентариев поддержит инициативу общественника, сводится к нулю."Анатолий Степанов не пропускает ни одного публичного слушания по бюджету и постоянно вносит радикальные предложения. Безусловно, я считаю, что это бредовая идея, и она никоим образом не будет поддержана депутатами Омского городского совета", - пояснила Галина Горст.

Теги  •  #Анатолий Степанов #Галина Горст #Горсовет #проституция

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Комментарии
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Рамиль Валитов  •  2 июня 2017, 17:48

откуда такие идей берутся у этих наркоманов))

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