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Социальное предпринимательство Омской области обсудят на ПМЭФ
Политика  •   1 июня 2017, 10:39, последнее обновление 1 июня 2017, 10:39  •  печать

Социальное предпринимательство Омской области обсудят на ПМЭФ

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В работе XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) примет участие губернатор Омской области Виктор Назаров.

В рамках XXI Петербургского международного экономического форума губернатор Омской области Виктор Назаров подпишет ряд соглашений и примет участие в работе площадок. На панельной дискуссии будет представлен опыт региона по развитию социального предпринимательства.

2 июня пленарное заседание форума посетит президент России Владимир Путин. В этом году в работе ПМЭФ примут участие 12 тыс. человек из 133 стран мира. Местом проведения форума второй год подряд становится конгрессно-выставочный центр "Экспофорум".

Теги  •  #Виктор Назаров #Санкт-Петербург

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