Социальное предпринимательство Омской области обсудят на ПМЭФ

В рамках XXI Петербургского международного экономического форума губернатор Омской области Виктор Назаров подпишет ряд соглашений и примет участие в работе площадок. На панельной дискуссии будет представлен опыт региона по развитию социального предпринимательства.

2 июня пленарное заседание форума посетит президент России Владимир Путин. В этом году в работе ПМЭФ примут участие 12 тыс. человек из 133 стран мира. Местом проведения форума второй год подряд становится конгрессно-выставочный центр "Экспофорум".