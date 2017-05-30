Горсовет пытается запретить несмелым кандидатам в мэры Омска повторно баллотироваться

В Городском совете обсуждается процедура избрания градоначальника, которого теперь выбирают сами депутаты.

Поправки к процедуре выбора мэра Омска рассматривались на сегодняшнем заседании профильного комитета Горсовета. Член фракции ЛДПР Алексей Ложкин предлагает запретить участвовать в выборах кандидатам, которые на предыдущих этапах прошли фильтр выборной комиссии, но взяли самоотвод по каким-либо причинам.

Фальсификация и цирк на выборах мэра недопустимы. Циркачей здесь быть не должно. Над Омском уже вся страна смеётся, - эмоционально выступил Алексей Ложкин.

Правовой отдел Горсовета пришёл к выводу, что инициатива Ложкина недопустима, так как создаёт искусственные ограничения для участников выборов. Однако не все депутаты прислушались к мнению юристов. Так, вице-спикер Василий Мамонтов предложил всё же голосовать по поправкам Ложкина и вынести их на пленарное заседание Горсовета.

В конечном итоге депутаты не поддержали поправки коллеги и оставили вопрос в комитете.

Выборы мэра Омска были признаны несостоявшимися 19 апреля. Изначально на голосование заявились 23 кандидата, в финал прошли двое - министр труда и соцразвития области Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич. Оба сняли свои кандидатуры накануне выборов. Также ранее самоотвод взял зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, на которого завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Дата следующих выборов омского градоначальника пока не назначена.