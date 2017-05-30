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Горсовет пытается запретить несмелым кандидатам в мэры Омска повторно баллотироваться
Политика  •  30 мая 2017, 11:20, последнее обновление 30 мая 2017, 12:16  •  печать

Горсовет пытается запретить несмелым кандидатам в мэры Омска повторно баллотироваться

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В Городском совете обсуждается процедура избрания градоначальника, которого теперь выбирают сами депутаты.

Поправки к процедуре выбора мэра Омска рассматривались на сегодняшнем заседании профильного комитета Горсовета. Член фракции ЛДПР Алексей Ложкин предлагает запретить участвовать в выборах кандидатам, которые на предыдущих этапах прошли фильтр выборной комиссии, но взяли самоотвод по каким-либо причинам.

Фальсификация и цирк на выборах мэра недопустимы. Циркачей здесь быть не должно. Над Омском уже вся страна смеётся, - эмоционально выступил Алексей Ложкин.

Правовой отдел Горсовета пришёл к выводу, что инициатива Ложкина недопустима, так как создаёт искусственные ограничения для участников выборов. Однако не все депутаты прислушались к мнению юристов. Так, вице-спикер Василий Мамонтов предложил всё же голосовать по поправкам Ложкина и вынести их на пленарное заседание Горсовета.

В конечном итоге депутаты не поддержали поправки коллеги и оставили вопрос в комитете.

Выборы мэра Омска были признаны несостоявшимися 19 апреля. Изначально на голосование заявились 23 кандидата, в финал прошли двое - министр труда и соцразвития области Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич. Оба сняли свои кандидатуры накануне выборов. Также ранее самоотвод взял зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, на которого завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Дата следующих выборов омского градоначальника пока не назначена.

Теги  •  #Алексей Ложкин #Василий Мамонтов #выборы #Горсовет #мэр

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Комментарии
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Таис Афинская  •  30 мая 2017, 12:37

Трусишки, циркачи и просто неуравновешенные дебилы не нужны на посту мэра - и это правильно. А если, кандидат, взявший самоотвод в прошлый раз, решит еще раз поучаствовать - в листе для голосования должна быть соответствующая инфо об этом- деска, этот человек уже однажды струсил (сглупил, пошутил и т.п.) - нужен ли такой дурак снова?

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