Омским коммунистам не удалось вернуть прямые выборы мэра

Сегодня, 23 мая, лидер фракции КПРФ Андрей Алёхин представил членам областного парламента законопроект, возвращающий прямые выборы мэра Омска и глав муниципальных образований.

- Вы сами видели ту клоунаду, которая была устроена на всю Россию. Мы дискредитировали схему, которая действует не только в Омске, но и в сельских районах, - объявил коммунист. - Хоть вы и называете это выборами, это не выборы. Это признают и в избирательной комиссии, и суды в этом процессе не участвуют.

Спикер областного парламента Владимир Варнавский признал, что в действующем сегодня законе есть существенные недоработки, а председатель комитета по законодательству Сергей Калинин, ранее выступавший против отмены прямых выборов, заявил, что вскоре состоятся новые выборы мэра, поэтому менять документ накануне этого события неразумно.

- У нас после выборов мэра будет пять лет, чтобы подумать и вернуться к этому вопросу, - объявил Сергей Калинин. - Комитет по законодательству, кстати, не поддержал инициативу Андрея Алёхина.

Законопроект коммуниста в итоге не был принят даже к рассмотрению.

Напомним, новая схема выборов градоначальника и глав муниципальных образований была принята в 2015 году. Согласно новой процедуре, избирать мэра должны депутаты Омского городского совета. Кандидаты перед этим проходят отбор в комиссии, которая формируется из представителей губернатора и членов городского парламента.

В текущем году политикам предстояло "обкатать" новую процедуру, избрав мэра Омска, но сделать это не удалось. Поддержанный губернатором Омской области кандидат, заместитель председателя правительства Станислав Гребенщиков, отказался от участия по состоянию здоровья. Вскоре стало известно, что в отношении него возбудили уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при определении подрядчика для реконструкции здания страхового общества "Саламандра". После выбывания Гребенщикова взяли самоотвод и другие вышедшие в финальный тур кандидаты - министр труда и социального развития Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич.