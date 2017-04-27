Выборы мэра? Не надо нас смешить

Порядок избрания мэра или сити-менеджера через городской парламент не предполагает каких-либо сенсаций и волнений. Для того и задумывался. Но омичи совершили невозможное - превратили бюрократическую процедуру в фарс, достойный "Вечернего Урганта". Нового мэра горожане не получили, зато многое узнали о том, как работает и как не работает омская власть. Вместе с горожанами просто диву даются Валерий Лавский и Василий Епанчинцев.

Как это должно было быть

Когда федеральная власть внесла поправки в закон о местном самоуправлении, позволяющие отказаться от прямых выборов мэров, эта затея была проста и понятна. Мало ли кто там может выиграть общенародные выборы? Мучайся потом с ним. Губернатор Виктор Назаров тоже мучиться не хотел. "Сейчас по закону я могу лишь рекомендовать мэру что-то сделать, я не могу ему приказывать", - сожалел он в феврале 2015 года и надеялся всё изменить к лучшему.

Итак, вместо плохо предсказуемой суеты под названием "прямые выборы" создаётся конкурсная комиссия, половину членов которой назначает губернатор. Комиссия большинством голосов отбирает двух-трёх кандидатов и предлагает их на выбор городскому совету. Совершенно ясно, что одним из этих кандидатов будет тот, кого хотел бы видеть градоначальником губернатор. А его соперниками - те, кого вообще нельзя представить в кресле мэра. В среднестатистическом российском горсовете голосов фракции "Единой России" вполне достаточно для того, чтобы "кандидат губернатора" изобразил волнение перед голосованием и благодарность депутатам после. Дёшево, удобно и практично.

Для того чтобы этот механизм сработал без сучка и задоринки, нужно только одно, очень простое с точки зрения российского чиновничества условие. Чтобы губернатор встретился с руководством регионального отделения "Единой России", сообщил ему о своём протеже и услышал в ответ: "Прекрасный выбор! Фракция поддержит кандидатуру…". Ничего сверхъестественного.

Судя по целому ряду заявлений и просто оговорок чиновников и политиков, правила этой игры все прекрасно понимали. "Есть два кандидата, которые обсуждаются в высоких просторных кабинетах. Это превращает выборы в фарс!" - негодовал 10 апреля руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Антон Берендеев. А 14 апреля председатель конкурсной комиссии Сергей Тодоров, видимо, на секунду потеряв бдительность после удачного завершения собеседований, признал: "Перед нами не стояла задача выбрать двух тяжеловесов".

Как же омичи умудрились превратить эту церемонию в её полную противоположность?! Постепенно, шаг за шагом. Каждый смог внести свою лепту.

Неожиданный Виктор Назаров

В середине февраля вдруг оказалось, что губернатор не знает, кого он хочет видеть мэром областного центра. Такого не может быть, но только так можно было понять заявление Виктора Назарова о том, что он выдвинул в мэры сразу троих - главу местного отделения Сбербанка Игоря Меркулова, гендиректора "ОмскВодоканала" Сергея Шелеста и областного министра природных ресурсов и экологии Александра Винокурова. "Кандидатура мэра должна пройти проверку в правоохранительных органах. Это занимает полтора-два месяца", - сказал тогда глава региона, запутывая ситуацию окончательно.

Во-первых, порядок избрания градоначальника не предполагает, что губернатор может вносить какие-то кандидатуры. Кандидатуры приходят сами и подают заявления от себя лично. Во-вторых, нигде не указано, что какие-то правоохранительные органы должны рассматривать кандидатов ещё до того, как те дойдут до конкурсной комиссии. И тем более выносить вердикт - этот человек имеет право баллотироваться, а этот - нет. От правоохранителей лишь требуется справка об отсутствии судимости. Можно даже подумать, что губернатор Назаров выдал какую-то тайну о том, как на самом деле в России происходит выдвижение кандидатов в мэры.

Виктор Назаров

"В-третьих" случилось чуть позже. Ни Игорь Меркулов, ни Сергей Шелест, ни Александр Винокуров не стали участвовать в выборах. Вице-губернатор по вопросам внутренней политики Владимир Компанейщиков так объяснил нам этот феномен: "Со стороны правоохранительных органов нет вопросов ни к кому из озвученных кандидатов. Есть просто вопрос поиска наиболее сильной кандидатуры… Все кандидаты достойные, но есть очень непростая городская ситуация, есть серьёзный груз накопившихся проблем. Нужно подобрать человека, соответствующего очень многим требованиям, зачастую прямо противоположным".

К 5 апреля Виктор Назаров сделал новый выбор, о котором рассказал следующим образом: "Ко мне пришёл Станислав Георгиевич Гребенщиков и сказал, что готов встать рядом и подставить плечо… Я бы поддержал Станислава Георгиевича Гребенщикова. Буду обращаться в Омский городской совет с просьбой поддержать эту кандидатуру". Из этого комментария можно сделать два вывода: заместитель губернатора в своей должности до сих пор рядом не стоял и плечо не подставлял, а на выборы решил пойти по собственной инициативе. Заметим, что ни о каком многомесячном согласовании кандидата с правоохранительными органами в данном случае Виктор Назаров уже не говорил. И как показали дальнейшие события, совершенно напрасно.

Наболевшие вопросы

Ближе к выборам неизвестные болезни стали косить ряды кандидатов, как чума средневековую Европу. 11 апреля из правительства Омской области скорая помощь увезла вице-губернатора Гребенщикова. Тогда начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков говорил, что чиновника госпитализировали с подозрением на сердечный приступ после совещания по проблемам благоустройства.

До сих пор неизвестно, оправдались ли подозрения на сердечный приступ. Надеемся, что нет. Хотя проблемы благоустройства в Омске таковы, что никакого здоровья не хватит. Но совершенно ясно, что Станислав Гребенщиков, который до сих пор находится на больничном, переоценил свои силы, подставляя плечо губернатору. Более того, он поставил начальника в крайне неудобное положение, заставляя того срочно что-то менять за несколько дней до выборов.

А 17 апреля по состоянию здоровья снялся с выборов министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов, который очевидно должен был побеждать на голосовании в горсовете. "От Куприянова мы видели только заявление. Непосредственно с ним мы не связывались и не проговаривали. Он просто подал заявление в горсовет, в котором категорично просил не рассматривать его кандидатуру", - рассказал "Омск Здесь" Сергей Тодоров.

Сергей Тодоров

Потрясающее совпадение. Аналогичное явление имело место 19 августа 1991 года в новосибирской мэрии. Там можно было пройти несколько этажей, прежде чем встретить хоть одного чиновника - все были на больничном.

Интересно, как Виктор Назаров может руководить Омской областью с таким количеством больных сотрудников. Впрочем, они слишком больны для того, чтобы руководить городом, но достаточно здоровы для работы на региональном уровне. Ни Станислав Гребенщиков, ни Владимир Куприянов в отставку не подавали. 19 апреля министр труда выступал на заседании правительства и выглядел бодро.

Кстати, все кандидаты должны сдавать в конкурсную комиссию "заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на… муниципальную службу". Как могли врачи просмотреть? И если уж они у министров ничего не могут найти, то остальным-то омичам тогда на что рассчитывать?

"Единая Россия" не у дел

А что же "Единая Россия", которую традиционно называют "партией власти"? В конце концов, именно от единороссов зависит, кто победит в ходе голосования в горсовете на выборах мэра. Но всю предвыборную кампанию создавалось впечатление, что эти выборы интересны "Единой России" меньше всего. Вместо борьбы за власть, чем и должны заниматься политические партии, звучали заявления о том, что "Единая Россия" не будет выставлять своего кандидата. Она, мол, подождёт, когда останутся два претендента, и определится, кого поддержать.

Позиция таинственная, загадочная. А если в числе этих двух окажутся отчаянный либерал и пламенный коммунист? За кого тогда голосовать фракции единороссов? Если же в такой ситуации отказаться вообще от голосования и сорвать выборы, то это означает взять на себя ответственность за провал кампании. "Единая Россия" загоняет себя в угол, из которого трудно выйти без урона для репутации.

Юрий Тетянников

"Была встреча губернатора с фракцией "Единая Россия" в Омском городском совете. Обсуждался вопрос выборов мэра Омска и конкретные кандидатуры, мы были готовы высказать своё мнение. Депутаты понимали ту ответственность, которая на них ложится, но, как видите, не получилось", - рассказал нам секретарь политсовета регионального отделения партии Юрий Тетянников. Довольно странное объяснение для "партии власти". Она что-то хотела сказать губернатору, но не получилось.

Видимо, и сами единороссы понимают - что-то пошло не так. Разработан план "Б". План действий, по словам Юрия Тетянникова, такой: "Есть у нас предложения по тому, как провести второй раз выборы. Они будут направлены Виктору Ивановичу [Назарову] и в Омский городской совет. Нам никто сейчас не мешает повторить попытку. Думаю, что она будет удачной. Кандидаты есть. С этой темой мы обязательно на горсовет будем идти".

Что делать и что уже бесполезно

Конечно, можно собраться с мыслями и с силами, и со второго раза провести выборы мэра. "Сейчас есть возможность собрать экспертную группу из хороших юристов, политологов, социологов и депутатов. Нужно рассмотреть всё, что случилось, в деталях и разработать нормальный регламент, который бы предусмотрел все случаи. Только таким образом можно реабилитироваться в глазах всей России и граждан", - советует завкафедрой политологии ОмГУ Инна Ветренко.

Заместитель председателя комитета по экономической политике и инвестициям Законодательного собрания Игорь Антропенко, не прошедший стадию собеседования, предложил "чётко прописать, каким требованиям должны отвечать кандидаты на должность мэра и, что не менее важно, определить объективные критерии, по которым будет проводиться отбор участников конкурсной комиссии". Бизнесмен и депутат хочет, чтобы к голосованию в горсовете допускали всех желающих кандидатов, правильно сдавших документы и залог (чтобы не передумали, как некоторые).

Конкурсная комиссия не возражает. По словам Сергея Тодорова, она готовит поправки к решению горсовета о порядке выборов, чтобы всё было "почётче и яснее". "Нужны серьёзные обоснованные формулировки, которые не будут обыгрываться. Готовим четыре-пять таких поправок. Скоро вы о них узнаете", - пообещал "Омск Здесь" председатель комиссии.

Комиссия выборщиков за работой

Всё это, безусловно, можно сделать. Но уже никак нельзя поправить несколько очень важных вещей.

Во-первых, стало очевидным, что Виктор Назаров не контролирует политическую ситуацию в регионе. У него возникает непонимание не только с явными политическими противниками, но и с собственным окружением и с "Единой Россией". Как минимум, это означает, что у губернатора могут возникнуть большие трудности с переизбранием на этот пост, хотя до 2020 года пока далеко.

Во-вторых, нынешнее руководство регионального отделения "Единой России" не может донести до губернатора свою позицию и отстаивать свои политические интересы. Более того, оно даже не может их чётко и логично сформулировать.

В-третьих, схема выборов мэра через горсовет приобрела в Омске репутацию фарса. Это, конечно, может вдохновить сторонников возвращения прямых выборов градоначальника.

По сведениям "Омск Здесь", первое организационное заседание конкурсной комиссии, которая попытается во второй раз провести выборы мэра, состоится 10 мая. До этого времени депутаты намерены внести изменения в решение Омского городского совета от 15.02.2017 № 512 "О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Омска". В частности для кандидатов с 20 до 30 дней может быть увеличен срок подачи пакета документов.