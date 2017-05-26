Виктор Назаров вошёл в тройку самых богатых губернаторов Сибири

Декларационная кампания - 2016 для глав субъектов сибирских регионов подошла к концу. По итогам прошлого года самым богатым губернатором стал врио главы Томской области Сергей Жвачкин. Об этом сообщает ksonline.ru. Он задекларировал 13 млн руб. В два с лишним раза меньше получил глава Республики Хакасия Виктор Зимин. Заняв вторую строчку в рейтинге. Его доход составил 6,14 млн руб.
Следом за Зиминым идёт губернатор Омской области Виктор Назаров с доходом в 5,91 млн руб. Доходы остальных руководителей сибирских регионов держатся на уровне 3-5,4 млн руб.
Самым бедным представителем губернаторского корпуса Сибири оказался руководитель Красноярского края Виктор Толоконский. В 2016 году он заработал 2,82 млн руб.
В России быть губернаторами, мэрами, сидеть в гос.думе довольно-таки выгодно) Медведев советует учителям становится бизнесменами, дабы считает, что учитель - призвание, за которое не стоит просить огромных денег. А чего же не сократить, хотя бы на 10 тысяч каждому чиновнику зарплату? Об этом умалчивают.