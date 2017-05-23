Доход омского мэра упал почти на 400 тысяч рублей
Политика  •  23 мая 2017, 14:24, последнее обновление 23 мая 2017, 15:29  •  печать

Доход омского мэра упал почти на 400 тысяч рублей

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В 2016 году Вячеслав Довраковский заработал 5,7 млн руб. Он продолжает ездить на Nissan Patrol, владеет тремя земельными участками и двумя жилыми домами.

На сайте администрации Омска опубликована декларация о доходах мэра Вячеслава Двораковского за 2016 год. По сравнению с 2015 годом его доход упал почти на 400 тыс. руб. В прошлом году он заработал 5,7 млн руб., тогда как годом ранее его доход составлял 6,1 млн руб. В его собственности по-прежнему остаются три земельных участка и два жилых дома, снегоход и прицеп. Ездить он продолжает на Nissan Patrol.

Доход супруги мэра в 2016-м году составил 237 тыс. руб. В её собственности один жилой дом и земельный участок. Ими она владеет совместно с мужем. По городу первая леди Омска передвигается на Volkswagen Tiguan.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #декларация о доходах #мэр

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Комментарии
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Nataly Kozloff  •  23 мая 2017, 16:05

Все таки несоразмерные своим делам зарплаты получают чиновники. В Омске проблем выше крыши, дороги не чинены, город в топе худших по стране, а мэр по 15 средних зарплат получает за это.

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