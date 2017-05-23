Доход омского мэра упал почти на 400 тысяч рублей

На сайте администрации Омска опубликована декларация о доходах мэра Вячеслава Двораковского за 2016 год. По сравнению с 2015 годом его доход упал почти на 400 тыс. руб. В прошлом году он заработал 5,7 млн руб., тогда как годом ранее его доход составлял 6,1 млн руб. В его собственности по-прежнему остаются три земельных участка и два жилых дома, снегоход и прицеп. Ездить он продолжает на Nissan Patrol.

Доход супруги мэра в 2016-м году составил 237 тыс. руб. В её собственности один жилой дом и земельный участок. Ими она владеет совместно с мужем. По городу первая леди Омска передвигается на Volkswagen Tiguan.