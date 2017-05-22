Главный омский борец за права потребителей заработал более двух миллионов рублей

Доход главы регионального управления Роспотребнадзора Александра Криги за прошлый год возрос почти на 200 тыс. руб. и составил 2,19 млн руб.

Стали известны доходы руководства региональных управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Глава регионального Роспотребнадзора Александр Крига в 2016 году задекларировал доход в 2,19 млн руб. В его собственности также квартира и автомобиль Toyota. Почти столько же заработала и его супруга. Правда, собственности у неё побольше - земельный участок, жилой и дачный дом, квартира, гараж. Заметим, что в 2015 году доход главного омского борца за права потребителей составил 2 млн руб.

В 2016 году доходы его замов были примерно на одном уровне. Пётр Усков заработал 1,6 млн руб., Нина Ряполова - 1,5 млн руб.