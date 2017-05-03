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Омский министр строительства отправлен в отставку
Политика  •   3 мая 2017, 17:35, последнее обновление 3 мая 2017, 17:51  •  печать

Омский министр строительства отправлен в отставку

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Ещё один член кабинета министров покидает свой пост. Глава Минстроя Александр Бирюков написал заявление об увольнении. Он уходит на пенсию.

Сегодня, 3 мая, губернатор Виктор Назаров подписал заявление министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Александра Бирюкова об отставке.

Министр написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. С 4 мая исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель министра Богдан Масан, - сообщает пресс-служба областного правительства.

61-летний Александр Бирюков возглавлял ведомство менее года - с мая 2016 года. Ранее он работал в министерстве на должности заместителя министра.

Отметим, что буквально вчера в отставку ушёл министр культуры Омской области Виктор Лапухин. Он также заявил, что уходит на пенсию. Обе отставки произошли после визита в регион премьер-министра России Дмитрия Медведева, который провёл заседание на тему строительства дорог и принял участие в культурном форуме.

Теги  •  #Александр Бирюков #Богдан Масан #министерство строительства #отставка #правительство Омской области

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  3 мая 2017, 21:02

Благородный жест, тем, что не держится за кресло до последнего вздоха, а вежливо его уступил. Это редкость.

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Ада С  •  3 мая 2017, 18:37

Неплохо было если они отчитывались перед уходом о своих достижения, а не просто уходили в отставку и это афишировали.

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