Омский министр строительства отправлен в отставку

Ещё один член кабинета министров покидает свой пост. Глава Минстроя Александр Бирюков написал заявление об увольнении. Он уходит на пенсию.

Сегодня, 3 мая, губернатор Виктор Назаров подписал заявление министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Александра Бирюкова об отставке.

Министр написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. С 4 мая исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель министра Богдан Масан, - сообщает пресс-служба областного правительства.

61-летний Александр Бирюков возглавлял ведомство менее года - с мая 2016 года. Ранее он работал в министерстве на должности заместителя министра.

Отметим, что буквально вчера в отставку ушёл министр культуры Омской области Виктор Лапухин. Он также заявил, что уходит на пенсию. Обе отставки произошли после визита в регион премьер-министра России Дмитрия Медведева, который провёл заседание на тему строительства дорог и принял участие в культурном форуме.