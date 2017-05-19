Омича Анатолия Антонова утвердили на пост посла России в США

Об утверждении на пост посла России в США заместителя главы МИД Анатолия Антонова сообщает ТАСС со ссылкой на свои источнике в нижней палате российского парламента. Издание заявляет, что его кандидатура была одобрена на закрытом заседании комитета по международным делам.

- Комитет дал согласие на назначение Антонова послом РФ в США, кандидатура которого была представлена МИД РФ, - сообщил собеседник агентства.

Анатолий Антонов родился в 1955 году в Омске, с 2007 года исполнял обязанности чрезвычайного и полномочного посла, в 2011-2016 годах - заместитель министра обороны РФ, с 2016 года - заместитель главы министерства иностранных дел России.

Фото: МИД России