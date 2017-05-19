Омича Анатолия Антонова утвердили на пост посла России в США
Политика  •  19 мая 2017, 10:56, последнее обновление 19 мая 2017, 12:24  •  печать

Омича Анатолия Антонова утвердили на пост посла России в США

Автор:

Кандидатуру Антонова утвердил комитет Госдумы по международным делам.

Об утверждении на пост посла России в США заместителя главы МИД Анатолия Антонова сообщает ТАСС со ссылкой на свои источнике в нижней палате российского парламента. Издание заявляет, что его кандидатура была одобрена на закрытом заседании комитета по международным делам.

- Комитет дал согласие на назначение Антонова послом РФ в США, кандидатура которого была представлена МИД РФ, - сообщил собеседник агентства.

Анатолий Антонов родился в 1955 году в Омске, с 2007 года исполнял обязанности чрезвычайного и полномочного посла, в 2011-2016 годах - заместитель министра обороны РФ, с 2016 года - заместитель главы министерства иностранных дел России.

Фото: МИД России

Теги  •  #Госдума #МИД #посол

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Старые омские автобусы обновят с помощью "макияжа"  •  сегодня, 13:47  •   1
Жителя Омской области приговорили к обязательным работам за кражу автомобильных номеров  •  сегодня, 13:28
В Омске будут судить водителя, по вине которого пострадал его пассажир  •  сегодня, 12:50
Омича отправили в колонию на 14 лет за 700 граммов наркотиков  •  сегодня, 12:26  •   1
Стало известно, где омичи могут безнаказанно пожарить шашлык  •  сегодня, 12:09  •   1
У крупнейшего омского застройщика арестовали имущество  •  сегодня, 12:00  •   1
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400