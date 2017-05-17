Заместитель зятя Гребенщикова переходит на работу в облправительство
Политика  •  17 мая 2017, 11:40, последнее обновление 17 мая 2017, 11:49  •  печать

Заместитель зятя Гребенщикова переходит на работу в облправительство

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Иван Штейнборм, возглавлявший в Агентстве развития и инвестиций Омской области направление по инвестиционной деятельности, переходит на новую должность в региональное правительство. Он станет первым заместителем министра имущественных отношений.

Сегодня, 17 мая, на заседании областного кабинета министров будет рассмотрен вопрос о первом заместителе министра имущественных отношений Омской области. На этом посту Борис Смольников хочет видеть заместителя гендиректора по инвестиционной деятельности Агентства развития и инвестиций Омской области Ивана Штейнборма. Само Агентство возглавляет зять ушедшего в отставку заместителя губернатора Станислава Гребенщикова - Вадим Савицкий.

Напомним, Иван Штейнборм замом Савицкого стал в январе 2017 года. Ранее он работал заместителем директора - главным технологом филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Омской области.

Назначение Штейнборма планируется на 18 мая.

Теги  •  #Борис Смольников #министерство имущественных отношений #правительство

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Комментарии
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Игорь Х  •  17 мая 2017, 12:50

Формирование "потомственных династий чиновников" - не слишком хорошая идея.

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