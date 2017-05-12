Дмитрий Медведев по итогам омского форума раздал поручений до сентября
Политика  •  12 мая 2017, 21:59, последнее обновление 12 мая 2017, 22:06  •  печать

Дмитрий Медведев по итогам омского форума раздал поручений до сентября

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Председатель правительства России раздал поручения министрам и губернаторам по итогам форума "Единой России" "Культура – национальный приоритет".

На сайте правительства России опубликован список поручений, которые премьер-министр Дмитрий Медведев дал по итогам форума "Единой России" "Культура – национальный приоритет", который прошёл в Омске 25 апреля. Министерству культуры России будут выделены дополнительные бюджетные средства на поддержку региональных кукольных театров, театров для детей и молодёжи, закупку музыкальных инструментов для оснащения детских школ искусств, строительство, капитальный ремонт и модернизацию сельских домов культуры, реализацию театральных и филармонических гастролей, а также оснащение сети виртуальных концертных залов.

С 2018 года сельские поселения получат специализированные автомобили отечественного производства для проведения культурно-массовых мероприятий. Минкульт также должен проработать вопрос дополнительной поддержки фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин".

Министерство образования и науки займётся вопросом совершенствовании правового статуса педагогов дополнительного образования. В Омске Дмитрия Медведева просили уровнять их в правах и льготах со школьными учителями. Минкомсвязи создаст единый портал с информацией о видах и порядке предоставления федеральных, региональных, муниципальных и частных грантов для поддержки творческих проектов в области культуры и искусств.

Губернаторы российских регионов должны будут предоставлять в министерство культуры наградные документы о присвоении почётных званий деятелям культуры и искусств. Главе Минкульта Владимиру Мединскому поручено обеспечить системную работу по присвоению почётных званий опытным и молодым представителям творческих профессий. Профильным министерствам и Ростуризму поручено дополнительно проработать вопросы, связанные с перевозкой детей.

Все поручения Дмитрия Медведева должны быть исполнены до 25 сентября.

Теги  •  #Дмитрий Медведев #поручение

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