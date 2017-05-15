Омский Минстрой возглавил руководитель Ленинского округа Омска
Политика  •  15 мая 2017, 09:41, последнее обновление 15 мая 2017, 10:39  •  печать

Омский Минстрой возглавил руководитель Ленинского округа Омска

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Глава администрации Ленинского административного округа Владимир Стрельцов перешёл на работу в правительство области.

Нового министра сегодня, 15 мая, представил губернатор Виктор Назаров. Напомним, на прошлой неделе Владимира Стрельцова называли одним из претендентов на пост главы министерства строительства.

Владимир Стрельцов родился 25 марта 1969 года в селе Калинино Омского района. В 1997-2001 годах работал в администрации Центрального административного округа Омска. В декабре 2001 года был переведён в Главное управление жилищно-коммунального комплекса администрации Омской области. В 2004 году был назначен начальником управления делами министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. С 2005 по 2008 годы работал в должности руководителя аппарата мэра города Омска. С апреля 2008 года по май 2017 года возглавлял администрацию Ленинского административного округа.

Напомним, должность министра строительства стала вакантной после ухода Александра Бирюкова, который, по официальной версии, вышел на пенсию.

Теги  •  #Владимир Стрельцов #кадровое назначение #Ленинский округ #министерство строительства

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