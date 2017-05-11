Фестиваль 1200x90
Глава Ленинского округа Омска претендует на пост министра строительства
Политика  •  11 мая 2017, 16:45, последнее обновление 11 мая 2017, 17:46  •  печать

Глава Ленинского округа Омска претендует на пост министра строительства

Автор:

Владимир Стрельцов может стать новым министром строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Новым министром строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области может стать глава Ленинского округа Омска Владимир Стрельцов. Его кандидатура рассматривается в числе прочих в правительстве Омской области.

Стрельцов действительно фигурирует в списке претендентов на пост министра строительства, - пояснила в разговоре с "Омск Здесь" пресс-секретарь губернатора Омской области Юлия Соколенко. - Губернатор примет решение о назначении министра на следующей неделе. Тогда об этом будет объявлено официально.

По информации "Омск Здесь", кроме кандидатуры Владимира Стрельцова рассматриваются претенденты из кадрового резерва управленческих кадров Омской области. Напомним, что Стрельцов назывался весной в числе возможных кандидатов в мэры Омска. 48-летний глава Ленинского округа сделал карьеру при мэре Викторе Шрейдере, начав трудовой путь в администрации города в качестве водителя.

Ранее после отставки министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Александра Бирюкова исполняющим обязанности главы ведомства был назначен Дмитрий Шикалов.

Теги  •  #Владимир Стрельцов #Ленинский округ

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске создали свою солнечную систему  •  сегодня, 19:26  •  
Напротив здания омской прокуратуры провалилась дорога  •  сегодня, 18:07
Омичи спасли петербуржцев от нелегальной казахстанской колбасы  •  сегодня, 18:00  •   1
В Омск не пустили 12 тонн помидоров и огурцов без документов  •  сегодня, 17:50
Житель Омской области ранил двух своих знакомых во время застолья  •  сегодня, 17:07  •   1
Омск рассчитывает на ещё десять московских трамваев  •  сегодня, 16:59
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400