Глава Ленинского округа Омска претендует на пост министра строительства

Новым министром строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области может стать глава Ленинского округа Омска Владимир Стрельцов. Его кандидатура рассматривается в числе прочих в правительстве Омской области.

Стрельцов действительно фигурирует в списке претендентов на пост министра строительства, - пояснила в разговоре с "Омск Здесь" пресс-секретарь губернатора Омской области Юлия Соколенко. - Губернатор примет решение о назначении министра на следующей неделе. Тогда об этом будет объявлено официально.

По информации "Омск Здесь", кроме кандидатуры Владимира Стрельцова рассматриваются претенденты из кадрового резерва управленческих кадров Омской области. Напомним, что Стрельцов назывался весной в числе возможных кандидатов в мэры Омска. 48-летний глава Ленинского округа сделал карьеру при мэре Викторе Шрейдере, начав трудовой путь в администрации города в качестве водителя.

Ранее после отставки министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Александра Бирюкова исполняющим обязанности главы ведомства был назначен Дмитрий Шикалов.