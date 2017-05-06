Фестиваль 1200x90
Омский губернатор Виктор Назаров поучаствовал в посадках
Политика  •   6 мая 2017, 13:46, последнее обновление 6 мая 2017, 17:50  •  печать

Омский губернатор Виктор Назаров поучаствовал в посадках

Автор:

Десант из членов регионального кабинета министров высадился в Степном лесничестве. Чиновники принимали участие во Всероссийском дне посадки леса.

В субботу, 6 мая, Омская область традиционно приняла участие в акции "Всероссийский день посадки леса", приуроченной к Году экологии. Губернатор Виктор Назаров лично возглавил десант регионального правительства в Степном лесничестве.

Здесь, на территории Таврического района, сегодня была заложена основа для будущего нового лесного массива, контуры которого окончательно сформируются через 10 – 15 лет. На пяти гектарах в общей сложности высажено почти 20 тыс. сеянцев хвойных пород, порядка четырёх тысяч на каждый гектар. Для того чтобы вырастить полноценный лес, достаточно тысячи равномерно рассаженных деревьев на один гектар. Через два года окрепшие саженцы проредят. Часть двухлетних сосенок будет реализована лесхозом населению. Ещё через несколько лет избыточное количество молодых деревьев с этих лесополос поступит на новогодние ёлочные базары.

 

- Напомню, мы уже не первый год весной предоставляем возможность омичам получить саженцы по символической цене. Некоторые горожане приобретают их десятками, чтобы посадить деревья у себя во дворе, возле собственного дома, и я уверен, что они позаботятся о том, чтобы эти саженцы выросли. Сегодня мы высаживаем деревья в Таврическом районе. Это – основа будущего леса и посадочный материал, который мы потом раздадим людям, - заявил Виктор Назаров.

Теги  •  #Виктор Назаров #правительство #Таврический район

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Мошенница заняла у 80-летней пенсионерки 100 тысяч рублей, представившись дальней родственницей  •  сегодня, 17:25  •   1
Вора, кравшего электроинструмент, нашли по следу подошв на песке  •  сегодня, 12:02  •   2
До 10 июня подрядчики должны устранить все дефекты на отремонтированных дорогах  •  сегодня, 11:39  •   3
Глава омских спасателей получает 1,4 млн руб. и ездит на Toyota  •  сегодня, 10:26  •   4
В "Бессмертном полку" пройдут омичи из "Нормандии-Неман"  •  вчера, 21:40
Сотрудники Росгвардии задержали двух жителей Омской области при попытке угона чужого авто  •  вчера, 17:50  •   3
Еще новости
Ввавилон 7 лет 240х400