Омский губернатор Виктор Назаров поучаствовал в посадках

В субботу, 6 мая, Омская область традиционно приняла участие в акции "Всероссийский день посадки леса", приуроченной к Году экологии. Губернатор Виктор Назаров лично возглавил десант регионального правительства в Степном лесничестве.

Здесь, на территории Таврического района, сегодня была заложена основа для будущего нового лесного массива, контуры которого окончательно сформируются через 10 – 15 лет. На пяти гектарах в общей сложности высажено почти 20 тыс. сеянцев хвойных пород, порядка четырёх тысяч на каждый гектар. Для того чтобы вырастить полноценный лес, достаточно тысячи равномерно рассаженных деревьев на один гектар. Через два года окрепшие саженцы проредят. Часть двухлетних сосенок будет реализована лесхозом населению. Ещё через несколько лет избыточное количество молодых деревьев с этих лесополос поступит на новогодние ёлочные базары.

- Напомню, мы уже не первый год весной предоставляем возможность омичам получить саженцы по символической цене. Некоторые горожане приобретают их десятками, чтобы посадить деревья у себя во дворе, возле собственного дома, и я уверен, что они позаботятся о том, чтобы эти саженцы выросли. Сегодня мы высаживаем деревья в Таврическом районе. Это – основа будущего леса и посадочный материал, который мы потом раздадим людям, - заявил Виктор Назаров.