Срыв выборов мэра Омска вошёл в топ событий региональной политики РФ

Опубликован апрельский рейтинг регионов фонда "Петербургская политика". Аналитики включили срыв выборов мэра Омска (20 место) в топ-30 событий месяца в региональной политике. Омская область в рейтинге устойчивости потеряла 0,3 балла и осталась с результатом 5,2 балла в группе регионов с пониженной устойчивостью.

К позитивным событиям апреля эксперты отнесли встречу губернатора Омской области Виктора Назарова с гендиректором "Уралвагонзавода" Александром Потаповым, на которой обсуждались перспективы "Омсктрансмаша". К негативным событиям - срыв выборов мэра Омска, возбуждение уголовного дела в отношении вице-губернатора Станислава Гребенщикова, обыски в "Омскгоргазе" и холдинговой компании "Акция", отставку главы Кормиловского района Леонида Матиенко, неудовлетворительную оценку работы депутатами главы Кормиловки Вячеслава Караева, гибель 10-летней девочки в городской детской клинической больнице № 3 и отзыв лицензии банка "Сибэс". К прочим заметным событиям отнесено освобождение из тюрьмы по УДО бывшего первого заместителя губернатора Юрия Гамбурга.