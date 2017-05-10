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Срыв выборов мэра Омска вошёл в топ событий региональной политики РФ
Политика  •  10 мая 2017, 12:56, последнее обновление 10 мая 2017, 12:57  •  печать

Срыв выборов мэра Омска вошёл в топ событий региональной политики РФ

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В апреле Омская область потеряла 0,3 балла в рейтинге устойчивости регионов.

Опубликован апрельский рейтинг регионов фонда "Петербургская политика". Аналитики включили срыв выборов мэра Омска (20 место) в топ-30 событий месяца в региональной политике. Омская область в рейтинге устойчивости потеряла 0,3 балла и осталась с результатом 5,2 балла в группе регионов с пониженной устойчивостью.

К позитивным событиям апреля эксперты отнесли встречу губернатора Омской области Виктора Назарова с гендиректором "Уралвагонзавода" Александром Потаповым, на которой обсуждались перспективы "Омсктрансмаша". К негативным событиям - срыв выборов мэра Омска, возбуждение уголовного дела в отношении вице-губернатора Станислава Гребенщикова, обыски в "Омскгоргазе" и холдинговой компании "Акция", отставку главы Кормиловского района Леонида Матиенко, неудовлетворительную оценку работы депутатами главы Кормиловки Вячеслава Караева, гибель 10-летней девочки в городской детской клинической больнице № 3 и отзыв лицензии банка "Сибэс". К прочим заметным событиям отнесено освобождение из тюрьмы по УДО бывшего первого заместителя губернатора Юрия Гамбурга.

Теги  •  #Петербургская политика #Станислав Гребенщиков

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Комментарии
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Лилия Козлова  •  10 мая 2017, 15:01

А как же вонь от Омскгоргаза? Тоже приятного мало, почему только про обыски у них написали

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Виктор Вайз  •  10 мая 2017, 13:33

Ну еще бы - отказ от должности градоначальника сразу от всех кандидатов - это похоже на диагноз, - то ли воровать больше нечего на этой должности, то ли сказали, что не дадут этого делать))

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