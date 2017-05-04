Омский губернатор уволил Станислава Гребенщикова

Губернатор Омской области Виктор Назаров принял решение со 2 мая освободить от занимаемой должности своего заместителя Станислава Гребенщикова. Эту информацию в разговоре с "Омск Здесь" подтвердил начальник главного управления информационной политики Станислав Сумароков.

Гребенщиков уволен на основании его собственного заявления. Напомним, что Следственный комитет подозревает вице-губернатора в злоупотреблении должностными полномочиями при выборе подрядчика для реконструкции здания страхового общества "Саламандра". Ранее он был допрошен новосибирскими следователями. Должность заместителя главы региона Гребенщиков занимал с 2015 года, до этого в течение трёх лет Гребенщиков был министром строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.