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Омский губернатор уволил Станислава Гребенщикова
Политика  •   4 мая 2017, 15:36, последнее обновление 4 мая 2017, 16:11  •  печать

Омский губернатор уволил Станислава Гребенщикова

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Со 2 мая заместитель губернатора Омской области Станислав Гребенщиков отстранён от работы.

Губернатор Омской области Виктор Назаров принял решение со 2 мая освободить от занимаемой должности своего заместителя Станислава Гребенщикова. Эту информацию в разговоре с "Омск Здесь" подтвердил начальник главного управления информационной политики Станислав Сумароков.

Гребенщиков уволен на основании его собственного заявления. Напомним, что Следственный комитет подозревает вице-губернатора в злоупотреблении должностными полномочиями при выборе подрядчика для реконструкции здания страхового общества "Саламандра". Ранее он был допрошен новосибирскими следователями. Должность заместителя главы региона Гребенщиков занимал с 2015 года, до этого в течение трёх лет Гребенщиков был министром строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Теги  •  #Виктор Назаров #отстранение #Станислав Гребенщиков

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