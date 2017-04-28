В Омске 140 человек хотят стать депутатами от "Единой России"

Всего для участия в предварительном партийном голосовании "Единой России" заявился 141 кандидат. Среди них 16 действующих депутатов Омского городского совета Виталий Путинцев, Юрий Филатов, Андрей Никитин, Анатолий Стражников, Светлана Студеникина, Алексей Саяпин, Александр Иванов, Сергей Быструшкин, Александр Мураховский, Сергей Дроздов, Николай Чираков, Алексей Сокин, Дмитрий Лицкевич, Ирина Матвеенко ("Справедливая Россия"), Евгений Сметанин и Юрий Федотов. Вновь стать депутатом муниципального представительного органа хочет Валерий Кокорин, перебравшийся в сентябре прошлого года из горсовета в Законодательное собрание. В региональном отделении партии для участников праймериз был проведён ряд обучающих семинаров на тему оформления документов, юридических советов, дебатов и общения с избирателями и журналистами.

Документы подали люди разных профессий и возрастов, от уже имеющих опыт действующих депутатов горсовета, до студентов, которых на политическое поприще толкает желание изменить жизнь Омска в лучшую сторону, - считает секретарь политсовета омского регионального отделения "Единой России" Юрий Тетянников. - Теперь необходимо, чтобы сами кандидаты донесли до омичей важность предварительного голосования. Ведь горсовет играет огромную роль в том, как живёт Омск. И это действительно важно - прийти в день предварительного голосования на свой участок и отдать голос за одного или нескольких кандидатов.

Проголосовать за участников праймериз можно будет 28 мая. В Омске на 20 избирательных округах откроется 90 счётных участков, которые будут работать с 8:00 до 20:00.