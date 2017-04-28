Политолог пообещал на выборах в Омский горсовет смертельную битву
Политика  •  28 апреля 2017, 13:42, последнее обновление 28 апреля 2017, 14:42  •  печать

Политолог пообещал на выборах в Омский горсовет смертельную битву

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Из-за сорванных выборов мэра Омска предстоящие выборы депутатов Омского городского совета (ГС) пройдут "драматически и с кучей скандалов" - об этом в программе "Омск Здесь" рассказал известный российский политолог, руководитель Bakster group Дмитрий Гусев.

По словам Дмитрия Гусева, выборы депутатов ГС (Единый день голосования, 10 сентября 2017 г.) в Омске пройдут в конкурентной обстановке. Причина - в отсутствии "связующей фигуры". Напомним, ранее были признаны несостоявшимися выборы мэра Омска - два вышедших в финал кандидата на эту должность заявили самоотвод "по состоянию здоровья". Что касается действующего градоначальника Вячеслава Двораковского, политолог назвал его "хромой уткой". "Вокруг него (Двораковского) консолидации такой уже не будет. Хотя он, конечно, попытается провести (в ГС) своих людей", - пояснил Дмитрий Гусев.

Результат предстоящих выборов в ГС политолог назвал непредсказуемым. "Непонятно кто наберёт большинство. Тем более, что линия огня будет проходить не по партийным спискам, не по партийности кандидатов, а по принадлежности кандидатов к той или иной элитной группе", - уточнил Дмитрий Гусев. Он уверен, что предстоящие выборы будут "интересными, драматическими, с кучей скандалов и очень интересных событий". "Кандидаты будут биться насмерть. "Договорных матчей" не будет", - заверил политолог.

Полностью интервью с Дмитрием Гусевым смотрите в программе "Омск Здесь" в субботу, 29 апреля в 20:00.

Теги  •  #выборы #Дмитрий Гусев #политолог

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Комментарии
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Сергей Остапенко  •  28 апреля 2017, 15:32

По поводу того что договорных матчей не будет это политолог загнул. В политике они есть всегда, просто общественности об этом знать не обязательно.

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Виктор Вайз  •  28 апреля 2017, 16:04

Без договорняков в политике - вообще никак! и настоящему политологу это должно быть известно. То, что показательное шоу будет - это да, но победят в основной массе - удобные кому-то и нужные люди, ну а на паре-тойке участков, конечно устроят "смертельную битву" - для видимости честных выборов)))

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