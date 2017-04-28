Тысяча омских чиновников уберёт город
Политика  •  28 апреля 2017, 16:10, последнее обновление 28 апреля 2017, 16:13  •  печать

Тысяча омских чиновников уберёт город

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Сотрудники администрации города выйдут на уборку омских улиц во всех административных округах.

Более тысячи муниципальных служащих примут участие в работах по санитарной очистке города, проводимых в рамках весеннего месячника чистоты. Избежать общественных работ смогут только те сотрудники, которые будут вести приём граждан. Это дежурные сотрудники службы одного окна, управления единой дежурно-диспетчерской службы департамента общественной безопасности и диспетчерской департамента транспорта.

Уборка силами чиновников будет проходить на бульваре Архитекторов, улицах 70 лет Октября, Крупской, Бетховена, Мельничной, Рождественского, Серова, Энтузиастов, Бульварной, на Иртышской набережной, Космическом проспекте, в Больничном переулке, а также на берегу Оми в районе улиц Пранова и Пушкина.

Теги  •  #горадминистрация #субботник

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