Тысяча омских чиновников уберёт город

Более тысячи муниципальных служащих примут участие в работах по санитарной очистке города, проводимых в рамках весеннего месячника чистоты. Избежать общественных работ смогут только те сотрудники, которые будут вести приём граждан. Это дежурные сотрудники службы одного окна, управления единой дежурно-диспетчерской службы департамента общественной безопасности и диспетчерской департамента транспорта.

Уборка силами чиновников будет проходить на бульваре Архитекторов, улицах 70 лет Октября, Крупской, Бетховена, Мельничной, Рождественского, Серова, Энтузиастов, Бульварной, на Иртышской набережной, Космическом проспекте, в Больничном переулке, а также на берегу Оми в районе улиц Пранова и Пушкина.