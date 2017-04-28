Бывший кандидат в мэры Омска прибрал улицу Яковлева

Снявшийся с выборов мэра Омска по состоянию здоровья Владимир Куприянов нашёл в себе силы для наведения порядка на улице Яковлева.

Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов вывел своих подчинённых на уборку улицы Яковлева. Чиновники решили навести порядок на вверенных территориях до Всероссийского экологического субботника 29 апреля. Ранее омский Минтруд провёл кронирование деревьев, побелил бордюры и покрасил ограждения.

Если мы хотим завершить уборку города в кратчайшие сроки, без помощи трудовых коллективов не обойтись, - сказал Куприянов. - Принято решение после общенародного субботника продолжить работу. Хотим очистить улицу, на которой располагается здание министерства, чтобы в майские праздники территория выглядела должным образом.

Напомним, что Владимир Куприянов претендовал на пост мэра Омска, но в финале снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Однако министр нашёл в себе силы для участия в субботнике. На минувшей неделе сводный десант двух министерств и одного управления правительства Омской области убирал Набережную Тухачевского. 26-28 апреля выходят по 20 госслужащих от каждого подразделения на закреплённую территорию. Так, специалисты Минстроя, Минприроды, Минпрома работают в Парке Победы, на Зелёном острове и на территории Птичьей гавани. Коллектив Минимущества работал в Выставочном сквере, Минкультуры - на Иртышской набережной от Ленинградского моста до улицы Рождественского, Главное управление информационных технологий - в сквере им. П. Морозова, Минсельхозпрод - в омском Дендросаду.