Бывший мэр Омска вспомнил о Сибирском государстве

Инициативу по объединению сибирских регионов прокомментировал бывший мэр Омска, а ныне депутат Госдумы Виктор Шрейдер. Парламентарий вспомнил идею из девяностых годов о самостоятельном государстве на территории Сибири.

В последнее время вновь участились разговоры о необходимости объединения нескольких сибирских регионов, включая Омскую область, - отметил Шрейдер. - На мой взгляд, такое предложение абсолютно нерациональное. Такие попытки в новейшей истории уже несколько раз предпринимались: предлагали и отдельное Сибирское государство в начале 90-х, и укрупнение регионов. Но это абсолютно нелогично: у каждой территории свои особенности, своя история, традиции и т. д.

Депутат Госдумы от Омской области уверен, что "укрупнение или какая-либо автономия - это совершенно не тот путь, по которому нам надо идти". По его мнению, сложившиеся границы регионов являются оптимальными.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс предложил создать Южно-Сибирский урбанизированный регион, в состав которого вошли бы Омск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Томск и Красноярск.