Новосибирский губернатор не считает полезным объединение Омска с городами Сибири
Политика  •  26 апреля 2017, 11:48, последнее обновление 26 апреля 2017, 11:49  •  печать

Новосибирский губернатор не считает полезным объединение Омска с городами Сибири

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Владимир Городецкий прокомментировал инициативу красноярского политика о включении нескольких сибирских городов в один урбанизированный регион.

Создать Южно-Сибирский урбанизированный регион предложил спикер Заксобрания Красноярского края Александр Усс. Он предложил включить в него Омск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Томск и Красноярск. По мнению депутата, это позволит объединить инвестиционные усилия сибирских регионов и получить большие результаты.

Идею накануне прокомментировал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий:

О каком-то объединении региональном я не слышал, и не считаю, что это полезно. Надо устойчиво поработать самим над реализацией прогнозных наших видений, у каждого региона они свои. Механическое объединение в одну территорию прибавок не даст, а вот координация межотраслевого взаимодействия по развитию этих точек роста, считаю, полезна.

Городецкий отметил, что развивать межрегиональное взаимодействие стоит в рамках существующей ассоциации "Сибирское соглашение".

Теги  •  #Владимир Городецкий #Новосибирская область #Сибирь

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