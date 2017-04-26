Новосибирский губернатор не считает полезным объединение Омска с городами Сибири

Создать Южно-Сибирский урбанизированный регион предложил спикер Заксобрания Красноярского края Александр Усс. Он предложил включить в него Омск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Томск и Красноярск. По мнению депутата, это позволит объединить инвестиционные усилия сибирских регионов и получить большие результаты.

Идею накануне прокомментировал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий:

О каком-то объединении региональном я не слышал, и не считаю, что это полезно. Надо устойчиво поработать самим над реализацией прогнозных наших видений, у каждого региона они свои. Механическое объединение в одну территорию прибавок не даст, а вот координация межотраслевого взаимодействия по развитию этих точек роста, считаю, полезна.