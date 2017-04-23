Омск предложили объединить с другими городами южной Сибири
Политика  •  23 апреля 2017, 12:23, последнее обновление 23 апреля 2017, 12:29  •  печать

Омск предложили объединить с другими городами южной Сибири

Автор:

Председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс озвучил идею создания Южно-Сибирского урбанизированного региона с особыми экономическими условиями.

Политик предложил сформировать в России территори опережающего развития - урбанизированные регионы с численностью населения до 30 млн человек. По мнению Усса, всего в стране может быть 5-6 таких регионов, а в Южно-Сибирский урбанизированный регион предлагается включить Омск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Томск и Красноярск.

Формирование таких крупных центров экономического развития позволит существенно усилить позиции России в сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Средней Азии. Вполне возможно, именно урбанизированным регионам необходимо присваивать статус территорий опережающего развития, - пишет Александр Усс в "Парламентской газете" (цитата портала "Тайга.инфо").

Также Усс ставит стратегическую цель - "развитие макрорегиона Сибирь не как сырьевой колонии, а как форпоста России за Уралом, источника её экономической мощи и геополитического могущества".

Теги  •  #Красноярск #Сибирь

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Виктор Филаретович Чередов  •  23 апреля 2017, 17:42

Ну Усс!, тебя (Вас) за ус никто не тянул, а я о чём?, ЮАР в чистом виде. Берём перечисленные тобой города: Омск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Томск и Красноярск, - добавляем Тюмень и Ханты-Мансийск. Получается - геоагломерат (скопление жителей, жилья и производств, которые невозможно разрушить ни изнутри, ни снаружи) (вон Новокузнецк, да и Омск не агломераты, и что, повторяют судьбу Детройта). Объединяем в геоконурбацию (одинаковые города без доминирующего (это, чтобы без обид, – никто никого не съедает)). Предоставляем место под одну из ветвей власти – Законодательную. Опыт есть у какого-нибудь города (без опыта не даём). Санкт Петербург, (проехали), уже занят Судебной властью (конституционный Суд). Хельсинки, Варшава, - (свят-свят, только что век назад, друг от друга избавились). Остаётся что? – Омск, - как ни крути, опыт 3-й столицы, многому стоит. Так что или Верхняя, или Нижняя, или обе палаты, зарасти – пожалуйте в Омск!
В ЮАР три (!) столицы: Претория, в которой расположено правительство страны; Кейптаун, -парламент ЮАР и Блумфонтейн, -Верховный Апелляционный Суд. ЮАР и гремит своими результатами в экономике, даже украинцы у них каменный уголь покупают.

Ответить
Юлия Скиба  •  23 апреля 2017, 15:35

Даже не представляю себе, чем такая идея может закончиться. Что сейчас не устраивает?

Ответить
Таисия Петрова  •  23 апреля 2017, 13:23

Не плохая идея, только вначале проанализировать нужно другие такие уже реализованные проекты по стране, их было много в различных формах, а вот гремят ли они своими результатами в экономике

Ответить
Последние новости
Испанский футболист посетил шоу Сергея Лазарева в Омске  •  сегодня, 19:05
Гран-при омского фестиваля снова получил белорусский фильм  •  сегодня, 17:03
Омские спасатели пять часов тушили частный дом возле метромоста  •  сегодня, 15:06  •  
Омичей возмутило плохое состояние животных Большереченского зоопарка  •  сегодня, 11:05  •   3
С Гребенщикова спросили. Вице-губернатора вызвали на допрос по делу о злоупотреблении должностными полномочиями  •  сегодня, 10:06  •  
В парке на Зелёном острове появится новый спортивный комплекс  •  вчера, 20:16  •   3
Еще новости
Семинар-практикум 240Х400
Дача весна 240Х400