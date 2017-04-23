Омск предложили объединить с другими городами южной Сибири

Политик предложил сформировать в России территори опережающего развития - урбанизированные регионы с численностью населения до 30 млн человек. По мнению Усса, всего в стране может быть 5-6 таких регионов, а в Южно-Сибирский урбанизированный регион предлагается включить Омск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Томск и Красноярск.
Формирование таких крупных центров экономического развития позволит существенно усилить позиции России в сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Средней Азии. Вполне возможно, именно урбанизированным регионам необходимо присваивать статус территорий опережающего развития, - пишет Александр Усс в "Парламентской газете" (цитата портала "Тайга.инфо").
Также Усс ставит стратегическую цель - "развитие макрорегиона Сибирь не как сырьевой колонии, а как форпоста России за Уралом, источника её экономической мощи и геополитического могущества".
Ну Усс!, тебя (Вас) за ус никто не тянул, а я о чём?, ЮАР в чистом виде. Берём перечисленные тобой города: Омск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Томск и Красноярск, - добавляем Тюмень и Ханты-Мансийск. Получается - геоагломерат (скопление жителей, жилья и производств, которые невозможно разрушить ни изнутри, ни снаружи) (вон Новокузнецк, да и Омск не агломераты, и что, повторяют судьбу Детройта). Объединяем в геоконурбацию (одинаковые города без доминирующего (это, чтобы без обид, – никто никого не съедает)). Предоставляем место под одну из ветвей власти – Законодательную. Опыт есть у какого-нибудь города (без опыта не даём). Санкт Петербург, (проехали), уже занят Судебной властью (конституционный Суд). Хельсинки, Варшава, - (свят-свят, только что век назад, друг от друга избавились). Остаётся что? – Омск, - как ни крути, опыт 3-й столицы, многому стоит. Так что или Верхняя, или Нижняя, или обе палаты, зарасти – пожалуйте в Омск!
В ЮАР три (!) столицы: Претория, в которой расположено правительство страны; Кейптаун, -парламент ЮАР и Блумфонтейн, -Верховный Апелляционный Суд. ЮАР и гремит своими результатами в экономике, даже украинцы у них каменный уголь покупают.
Даже не представляю себе, чем такая идея может закончиться. Что сейчас не устраивает?
Не плохая идея, только вначале проанализировать нужно другие такие уже реализованные проекты по стране, их было много в различных формах, а вот гремят ли они своими результатами в экономике