Омск предложили объединить с другими городами южной Сибири

Политик предложил сформировать в России территори опережающего развития - урбанизированные регионы с численностью населения до 30 млн человек. По мнению Усса, всего в стране может быть 5-6 таких регионов, а в Южно-Сибирский урбанизированный регион предлагается включить Омск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово, Томск и Красноярск.

Формирование таких крупных центров экономического развития позволит существенно усилить позиции России в сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Средней Азии. Вполне возможно, именно урбанизированным регионам необходимо присваивать статус территорий опережающего развития, - пишет Александр Усс в "Парламентской газете" (цитата портала "Тайга.инфо").

Также Усс ставит стратегическую цель - "развитие макрорегиона Сибирь не как сырьевой колонии, а как форпоста России за Уралом, источника её экономической мощи и геополитического могущества".