Депутат Сергей Калинин назвал возможного инициатора обысков в "Акции" и "Омскгоргазе"

Сегодня, 26 апреля, пресс-служба холдинговой компании "Акция" прислала в редакцию "Омск Здесь" заявление председателя совета директоров Сергея Калинина, которое было сделано после прошедших на минувшей неделе обысков. В тексте обращения бизнесмена говорится, что интерес к ХК "Акция" и ОАО "Омскгоргаз" силовики проявили в связи с возбуждением уголовного дела, связанного с транспортировкой газа. При этом, утверждает Сергей Калинин, незадолго до обысков этот вопрос изучали регулирующие и надзорные органы: сотрудники ФСБ, следователи и прокуроры.

- Все документы проверялись не раз. Тариф же был утверждён Федеральной службой по тарифам после тщательного изучения, - сообщает председатель директоров ХК "Акция". - Возможной причиной этих проверок могла стать информация, полученная от РЭК гражданином Басовым, участником партии "ПАРНАС". Данный активист рассылал письма во все инстанции. В том числе в администрацию президента. Вероятно, что омским правоохранительным органам делегировали из Москвы задачу разобраться с жалобами. Оперативная проверка шла три месяца. По нашим данным, 14 апреля вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. А 15 апреля, в субботу, дело вдруг возбудили в отсутствии каких-либо оснований. 18 апреля, во вторник, сразу несколько окружных прокуратур запросили у ХК "Акция" документы по этому поводу, инициировав внеплановую проверку. Примечательно, что срок ответа на запросы всех прокуратур был установлен один - до пятницы, 21 апреля. Документы уже были готовы для передачи в прокуратуру, но за ними выслали спецслужбы. Полагаем, что это политическое давление на Андрея Ивановича Голушко(основатель ХК "Акция" - прим. ред.).Также считаем не случайным, что все события произошли накануне приезда в Омск премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Руководитель регионального отделения партии "ПАРНАС" Игорь Басов в беседе с корреспондентом "Омск Здесь" подтвердил, что действительно посылал письма с жалобами во все инстанции.

- Да, это было наше обращение, - сообщил Игорь Басов. - Его предметом как раз была странная политика в вопросе формирования тарифов. Мы регулярно ведём работу и с администрацией президента, и с депутатским корпусом, направляем письма в Государственную думу.

Напомним, федеральные средства массовой информации сообщили о том, что обыски в ХК "Акция" и ОАО "Омскгоргаз" начались после того, как бывший прокурор Крыма, депутат Государственной думы Наталья Поклонская направила в надзорные органы запросы о проведении проверок. По её словам, жители многих регионов неоднократно обращались к ней с заявлениями о завышении коммунальных тарифов, и после её запросов были выявлены конкретные факты мошенничества в сфере ЖКХ.