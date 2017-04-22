Обыски в ХК "Акция" и "Омскгоргазе" инициировала депутат Госдумы Наталья Поклонская 

Бывший прокурор Крыма, депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила о фактах мошенничества в сфере ЖКХ, которые были выявлены после её запросов в надзорные органы.

Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала вчерашние обыски в двух омских компаниях. По её словам, жители разных регионов неоднократно обращались с заявлениями о завышении коммунальных тарифов, что побудило депутата направить надзорные органы запросы о проведении проверок.

- По нескольким случаям мной были направлены запросы в надзорные органы о проведении проверок в рамках УПК, - цитирует Наталью Поклонскую РИА "Новости". - В результате были выявлены конкретные факты мошенничества в сфере ЖХК, связанные с установкой тарифов газоснабжающими организациями. По нескольким запросам возбуждены уголовные дела.

Напомним, что вчера, 21 апреля, в ХК "Акция" и ОАО "Омскгоргаз" прошли обыски. По информации журналистов, операция спецслужб была связана с ситуацией вокруг тарифов на транспортировку газа. Очевидцы и сотрудники компаний сообщили, что с обысками силовики нагрянули в 10:00. Около входа в здание вчера весь день находились две "Газели" с тонированными стёклами. Закончилась выемка документов только к вечеру.

- Выгнали всех из офисов, посадили на лавки и забрали телефоны, - рассказал находившемуся на месте корреспонденту "Омск Здесь" один из арендодателей помещения в "Акции". - Там и сама "Акция", и арендаторы. Более 50 человек. Пришли люди в штатском на обыск, с ними сотрудники Росгвардии. Те были в масках. Меня вот выпустили, а обратно уже не пускают. Ладно бы, что-то нашли.



Отметим, что официально проведение обысков в силовых структурах пока не подтвердили.