Обыски в ХК "Акция" и "Омскгоргазе" инициировала депутат Госдумы Наталья Поклонская 
Политика  •  22 апреля 2017, 11:04, последнее обновление 22 апреля 2017, 11:20  •  печать

Обыски в ХК "Акция" и "Омскгоргазе" инициировала депутат Госдумы Наталья Поклонская 

Автор:

Бывший прокурор Крыма, депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила о фактах мошенничества в сфере ЖКХ, которые были выявлены после её запросов в надзорные органы. 

Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала вчерашние обыски в двух омских компаниях. По её словам, жители разных регионов неоднократно обращались с заявлениями о завышении коммунальных тарифов, что побудило депутата направить надзорные органы запросы о проведении проверок.

- По нескольким случаям мной были направлены запросы в надзорные органы о проведении проверок в рамках УПК, - цитирует Наталью Поклонскую РИА "Новости". - В результате были выявлены конкретные факты мошенничества в сфере ЖХК, связанные с установкой тарифов газоснабжающими организациями. По нескольким запросам возбуждены уголовные дела.

Напомним, что вчера, 21 апреля, в ХК "Акция" и ОАО "Омскгоргаз" прошли обыски. По информации журналистов, операция спецслужб была связана с ситуацией вокруг тарифов на транспортировку газа. Очевидцы и сотрудники компаний сообщили, что с обысками силовики нагрянули в 10:00. Около входа в здание вчера весь день находились две "Газели" с тонированными  стёклами. Закончилась выемка документов только к вечеру.

- Выгнали всех из офисов, посадили на лавки и забрали телефоны, - рассказал находившемуся на месте корреспонденту "Омск Здесь" один из арендодателей помещения в "Акции". -  Там и сама "Акция", и арендаторы. Более 50 человек. Пришли люди в штатском на обыск, с ними сотрудники Росгвардии. Те были в масках. Меня вот выпустили, а обратно уже не пускают. Ладно бы, что-то нашли.

Отметим, что официально проведение обысков в силовых структурах пока не подтвердили. 

Теги  •  #ЖКХ #Наталья Поклонская #обыски #Омскгоргаз #ХК Акция

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Юлия Скиба  •  22 апреля 2017, 12:06

Я смотрю, Поклонская такая активная дамочка. Но в сфере ЖКХ давно пора навести порядок и не только в Омске.

Ответить
Виктор Вайз  •  22 апреля 2017, 13:58

М-да, Няш-Няш, молодец! - вышла не только фигуркой и личиком, но и настырностью! Активность и в постели, и на службе государству - это похвально!))

Ответить
Последние новости
Омскому вице-губернатору изберут меру пресечения  •  вчера, 18:30
Новому мэру Омска предложат создать скоростной трамвай по веткам метро  •  вчера, 18:27  •   2
В Омске повторится масштабный симфонический open-air  •  вчера, 18:07
В Омске судимая 10 раз рецидивистка украла косметику у артистки  •  вчера, 17:50  •   3
Горожане сообщили о крупном пожаре на Левом берегу  •  вчера, 17:05
В Омске поймали двух рецидивистов, разобравших железнодорожные пути  •  вчера, 16:58  •   2
Еще новости
Семинар-практикум 240Х400
Иети шоу лето 200Х400