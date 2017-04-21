СМИ сообщили об обысках в ХК "Акция" и ОАО "Омскгоргаз"

В Сети появилась информация о том, что в компаниях, подконтрольных омскому депутату Сергею Калинину, проходит выемка документов.

Сегодня, 20 апреля, информационное агентство "СуперОмск" со ссылкой на свои источники сообщило о том, что в ХК "Акция" и ОАО "Омскгоргаз" нагрянули следователи. По информации журналистов, операция силовых структур связана с ситуацией вокруг тарифов на транспортировку газа.

Между тем сотрудники УМВД и Росгвардии сообщили, что о проходящих обысках им ничего неизвестно. В пресс-службе омского управления Следственного комитета намекнули, что в компаниях могут работать спецслужбы соседнего региона. Напомним, в Новосибирске находится пятое следственное управление главного СУ СК РФ.

- Это не мы занимаемся выемкой документов. Скорее всего, там работает другое подразделение Следственного комитета, возможно, из другого региона, - сообщила старший помощник руководителя омского СУ СК России Лариса Болдинова.

В пресс-службе "Омскгоргаза" сообщили, что информацию об обысках в компании комментировать не будут. В ХК "Акция" не удалось дозвониться как корреспонденту "Омск Здесь", так и председателю совета директоров компании Сергею Калинину.

- Я сейчас нахожусь на выезде, и ни до кого в "Акции" пока не удалось дозвониться. Но я это связываю с политическим давлением, с последними политическими процессами в городе Омске, - сообщил "Омск Здесь" председатель совета директоров ХК "Акция".

Как передаёт с места событий фотокорреспондент "Омск Здесь", автомобилей спецслужб около ХК "Акция" нет. При этом двери в холдинг, несмотря на разгар рабочего дня, закрыты, но внутри здания находятся люди.