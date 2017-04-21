LIVE: Предполагаемые обыски в омской ХК "Акция"

Сегодня, 21 апреля, появилась информация, что в ХК "Акция" и ОАО "Омскгоргаз" проходят обыски. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют. Корреспондент "Омск Здесь" ведёт прямую текстовую трансляцию с места событий.

17:52 Трансляция завершена. "Омск Здесь" будет следить за развитием ситуации.

17:25 Следователи уехали с документами. Ещё половина следователей остаётся внутри. Арендаторы рассказывают, что следователей было человек 20.

17:10 Около 10 сотрудников СОБРа в масках и без оружия сели в одну из "Газелей" и уехали.

17:00 Людей стали выпускать через парадный вход. Выпускают уже сотрудников "Акции". Пишут объяснительные, подписывают и отпускают. Со стороны "Тинто" дежурит вторая "Газель" следователей.

16:57 В здании понемногу начинают закрывать окна. Людей потихоньку выпускают не через парадный вход. Через "Тинто" например. Пока отпускают только арендаторов.

16:27 В здании по-прежнему расположен кабинет депутата Госдумы Андрея Голушко и его приёмная. Раньше там был офис сенатора.

16:25 Люди выходили через "Тинто", чтобы пообедать. Теперь там дверь закрыли. Силовики говорят тем, кто в здании, что выпустят в конце рабочего дня. Хотя раньше обещали завершить обыски к обеду.

16:20 Подошёл один из арендаторов помещения в "Акции". Рассказал, что с обысками пришёл следственный комитет в 10 утра. Сами сотрудники гадают, кто это - местные или новосибирцы. "Выгнали всех из офисов, посадили на лавки и забрали телефоны, - объяснил мужчина. - Надеюсь, выпустят людей в половине пятого, когда рабочий день кончится. Там и сама "Акция", и арендаторы. Более 50 человек. Пришли люди в штатском на обыск, с ними сотрудники Росгвардии. Те были в масках. Меня вот выпустили, а обратно уже не пускают. Ладно бы, что-то нашли. В "Горгазе" тоже ничего не нашли".

15:41 Подъехал на роскошном внедорожнике лысый крупный мужчина в солнцезащитных очках. Постояв 10 минут у шлагбаума, подошёл к двери, попав в объективы фотокамер. Долго интересовался, зачем его снимают. Просил удалить фотографии, чтобы они нигде не появились. Интерес к представителям СМИ он утратил, когда узнал по телефону, почему в "Акции" не открываются двери. Сел в машину и уехал.

15:40 Удалось дозвониться до адвоката Андрея Хабарова, который ранее зашёл в здание компании "Акция". Он сообщил, что разговаривать не может, поскольку находится на обыске.

15:20 Вернулась тонированная "Газель".

15:16 Как выясняется, заместитель мэра Сергей Фролов говорил правду. Рядом с офисом "Акции" действительно проходит субботник.

15:05 Связаться с основателем ХК "Акция", депутатом Государственной Думы Андреем Голушко не удалось. Не берёт трубку и его пресс-секретарь.

15:00 К зданию "Акции" подходят люди из разных фирм, чтобы забрать заказы по документам из газовых организаций. Дверь заперта, им ничего не говорят. Подошла пожилая омичка. Дёргая закрытую дверь, спрашивает: "Обед?". Когда узнаёт, что идёт обыск и работают следователи, понимающе кивает: "Я читала об этом. Это ожидалось". Качает головой и уходит.

14:55 Тем временем, как сообщают собственные источники в правоохранительных органах, на которые ссылаются "Коммерческие вести", следственные действия могут быть связаны с арендой "Омскгоргазом" газопроводов и включением её в тарифы. Уголовное дело возбуждено региональным УМВД.

14:36 Информацию о возможных обысках прокомментировал председатель совета директоров ХК "Акция" Сергей Калинин:

Я сейчас нахожусь на выезде, и ни до кого в "Акции" пока не удалось дозвониться. Но я это связываю с политическим давлением, с последними политическими процессами в городе Омске.

14:33 Подъехал статусный мужчина в форме. Подполковник. Его в здание не пропустили. Постоял у шлагбаума и уехал.

14:30 Кое-какие машины всё-таки пускают на территорию. Приехал адвокат Андрей Хабаров, ему позволили зайти в здание.

14:20 Несколько минут назад у ХК "Акция" появился первый заместитель мэра Сергей Фролов. Он подошёл к входу, дёрнул за ручку двери и, убедившись, что зайти в здание не удастся, сел на лавочку и позвонил по мобильному телефону. Корреспонденту "Омск Здесь" чиновник, который по совместительству занимает должность директора департамента городского хозяйства, пояснил, что в преддверии общегородского субботника просто решил прогуляться по центру и выявить наиболее грязные улицы.

14:15 Машины на территорию не пускают. Люди приезжают и приходят к "Акции", дёргают закрытую дверь и уходят. Одна из тонированных "Газелей" уехала. Работают люди в гражданском, без опознавательных знаков силовых структур. Обе тонированные "Газели" имеют госномера серии ТТМ.

14:12 Сегодня, 21 апреля, появилась информация, что в ХК "Акция" и ОАО "Омскгоргаз" проходят обыски. По информации журналистов, операция силовых структур связана с ситуацией вокруг тарифов на транспортировку газа.