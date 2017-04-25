Дмитрию Медведеву покажут Омскую крепость и Воскресенский собор
Политика  •  25 апреля 2017, 10:30, последнее обновление 25 апреля 2017, 10:52  •  печать

Дмитрию Медведеву покажут Омскую крепость и Воскресенский собор

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Для премьер-министра России Дмитрия Медведева, который с визитом сегодня находится в Омске, приготовили культурную программу. Он проведёт рабочее совещание в правительстве, а также посетит Омскую крепость и Воскресенский собор.

Сегодня, 25 апреля, с рабочим визитом в Омск прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев. Он выступит на пленарном заседании форума "Культура - национальный приоритет" и встретится с представителями дискуссионных площадок. Однако перед визитом на форум глава правительства проведёт совещание в омском правительстве, посвящённое вопросам дорожного хозяйства Омской области.

Приготовлена для высокого гостя и прогулка по городу. Он должен побывать в Омской крепости и Воскресенском соборе.

Теги  •  #Воскресенский собор #Дмитрий Медведев #Омская крепость

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Комментарии
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Сергей Кузнецов  •  25 апреля 2017, 11:35

Только вопросы о коррупции ему ни-ни. Это нынче табу!

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