Дмитрию Медведеву покажут Омскую крепость и Воскресенский собор

Для премьер-министра России Дмитрия Медведева, который с визитом сегодня находится в Омске, приготовили культурную программу. Он проведёт рабочее совещание в правительстве, а также посетит Омскую крепость и Воскресенский собор.

Сегодня, 25 апреля, с рабочим визитом в Омск прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев. Он выступит на пленарном заседании форума "Культура - национальный приоритет" и встретится с представителями дискуссионных площадок. Однако перед визитом на форум глава правительства проведёт совещание в омском правительстве, посвящённое вопросам дорожного хозяйства Омской области.

Приготовлена для высокого гостя и прогулка по городу. Он должен побывать в Омской крепости и Воскресенском соборе.