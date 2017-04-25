Дмитрию Медведеву покажут Омскую крепость и Воскресенский собор

Сегодня, 25 апреля, с рабочим визитом в Омск прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев. Он выступит на пленарном заседании форума "Культура - национальный приоритет" и встретится с представителями дискуссионных площадок. Однако перед визитом на форум глава правительства проведёт совещание в омском правительстве, посвящённое вопросам дорожного хозяйства Омской области.
Приготовлена для высокого гостя и прогулка по городу. Он должен побывать в Омской крепости и Воскресенском соборе.
Только вопросы о коррупции ему ни-ни. Это нынче табу!