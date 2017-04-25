Единоросс Жуков отметил, что Омск после 300-летия "выглядит прекрасно"

Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Ольга Баталина и вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассказали о том, как будет проходить форум "Культура - национальное достояние" в Омске.

- На четырёх дискуссионных площадках в первой половине дня обсудят вопросы развития культуры, - сказала Баталина. - Задача форума - выработать новые подходы к развитию культуры на местном и региональном уровне. Нам предстоит взглянуть на то, что представляют собой новые учреждения культуры.

Александр Жуков отметил культурные традиции Омска и Омской области: "Город недавно отметил 300-летний юбилей и прекрасно выглядит. Отрадно, что именно здесь начинается проект по поддержке сельских домов культуры. На их развитие ежегодно будет выделяться 1,4 млрд рублей".

Напомним, что в пленарном заседании партийного форума в Концертном зале омской филармонии примет участие премьер-министр России Дмитрий Медведев. До этого вопросы культуры обсудят на четырёх дискуссионных площадках, об итогах которых будет доложено Медведеву.