К ХК "Акция", где могут проходить обыски, приехал вице-мэр Сергей Фролов

Сегодня, 21 апреля, стало известно, что в ХК "Акция" и ОАО "Омскгоргаз" может идти выемка документов. По информации корреспондента "Омск Здесь", находящегося на месте событий, двери в задние холдинговой компании сейчас закрыты, а у входа находится две "Газели" с тонированными стёклами.

Несколько минут назад у ХК "Акция" появился первый заместитель мэра Сергей Фролов. Он подошёл к входу, дернул за ручку двери и, убедившись, что зайти в здание не удастся, сел на лавочку и позвонил по мобильному телефону. Корреспонденту "Омск Здесь" чиновник, который по совместительству занимает должность директора департамента городского хозяйства, пояснил, что в преддверии общегородского субботника просто решил прогуляться по центру и выявить наиболее грязные улицы. К слову, рядом со зданием холдинга действительно проводится уборка территории.