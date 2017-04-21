К ХК "Акция", где могут проходить обыски, приехал вице-мэр Сергей Фролов
Политика  •  21 апреля 2017, 14:13, последнее обновление 21 апреля 2017, 15:36  •  печать

К ХК "Акция", где могут проходить обыски, приехал вице-мэр Сергей Фролов

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Высокопоставленный чиновник, приехавший к холдинговой компании "Акция", где, возможно, идёт выемка документов, заявил, что просто решил прогуляться.

Сегодня, 21 апреля, стало известно, что в ХК "Акция" и ОАО "Омскгоргаз" может идти выемка документов. По информации корреспондента "Омск Здесь", находящегося на месте событий, двери в задние холдинговой компании сейчас закрыты, а у входа находится две "Газели" с тонированными стёклами.

Несколько минут назад у ХК "Акция" появился первый заместитель мэра Сергей Фролов. Он подошёл к входу, дернул за ручку двери и, убедившись, что зайти в здание не удастся, сел на лавочку и позвонил по мобильному телефону. Корреспонденту "Омск Здесь" чиновник, который по совместительству занимает должность директора департамента городского хозяйства, пояснил, что в преддверии общегородского субботника просто решил прогуляться по центру и выявить наиболее грязные улицы. К слову, рядом со зданием холдинга действительно проводится уборка территории. 

Теги  •  #Омскгоргаз #Сергей Фролов #ХК Акция

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Комментарии
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Кристина Евсеева  •  21 апреля 2017, 17:02

Мало того что наживаются на нас (Калинин самый богатый депутат у нас, а Голушко в Госдуме), так еще и два месяца отраву в атмосферу сбрасывали. Любого наказания будет им мало

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Виктор Вайз  •  21 апреля 2017, 15:04

Неспроста заммэра появился у здания, где проводятся обыски, - ох и неспроста... чувствует собака, чьё мясо съела! - прогуляться просто он вышел, как же, конечно)))

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