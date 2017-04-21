В правительстве связали данные об отставке омского губернатора с "частными корыстными целями"

Региональная власть отреагировала на информацию об увольнении Виктора Назарова.

Информация о скорой отставке главы региона Виктора Назарова распространилась в омских СМИ сегодня, 21 апреля. В областном правительстве эти сведения назвали информационным вбросом, который не соответствует действительности.

Сведения, размещённые на этих ресурсах, имеют своей целью дестабилизировать социально-политическое положение в регионе и осуществляются людьми, преследующими свои частные корыстные цели, - прокомментировал ситуацию начальник Главного информационного управления Омской области Станислав Сумароков.

Добавим, что сведения о возможной отставке Назарова появились на фоне нескольких политических скандалов, в частности, возбуждения уголовного дела в отношении заместителя председателя облправительства Станислава Гребенщикова и несостоявшихся выборов мэра Омска.