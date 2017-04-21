Омский губернатор в Красноярске познакомится с новой стратегией развития страны

В рамках XV экономического форума в Красноярске губернатор Омской области Виктор Назаров примет участие в пленарном заседании "Российская экономика: повестка 2017-2025". На форуме будет представлена стратегия социально-экономического развития страны до 2025 года. На заседании выступят вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович и министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Наработки представят эксперты из фонда "Центр стратегических разработок", аналитического центра "Проектный офис" и Экспертного совета. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло проведёт мозговой штурм "Сибирь - опора нового этапа экономического роста России". В дискуссии примут участие предприниматели, политики и экономисты.