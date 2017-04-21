Бывший омский министр стал главным лесником России

После отъезда из Омска Игорь Мураев был назначен директором филиала "Запсиблеспроекта", расположенного в Новосибирске. Его руководство предприятием не обошлось без скандала. Работники высказывали недовольство работой начальника, устраивали забастовки. В этот момент его непосредственным руководителем - главой "Рослесинфога" был другой омич - известный предприниматель, также возглавлявший главное экономическое ведомство региона, правда, после Мураева, - Александр Третьяков.

Игорь Мураев исполняющим обязанности директора федерального учреждения стал в марте этого года. ФГБУ "Рослесинфорг" - ведущая лесоучётная организация России, занимающаяся реализацией государственной политики в области лесных отношений.