Бывший омский министр стал главным лесником России
Политика  •  21 апреля 2017, 10:10, последнее обновление 21 апреля 2017, 10:13  •  печать

Бывший омский министр стал главным лесником России

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Игорь Мураев, занимавший при бывшем губернаторе Омской области Леониде Полежаеве пост министра экономики, назначен исполняющим обязанности директора "Рослесинфорга".

После отъезда из Омска Игорь Мураев был назначен директором филиала "Запсиблеспроекта", расположенного в Новосибирске. Его руководство предприятием не обошлось без скандала. Работники высказывали недовольство работой начальника, устраивали забастовки. В этот момент его непосредственным руководителем - главой "Рослесинфога" был другой омич - известный предприниматель, также возглавлявший главное экономическое ведомство региона, правда, после Мураева, - Александр Третьяков.

Игорь Мураев исполняющим обязанности директора федерального учреждения стал в марте этого года. ФГБУ "Рослесинфорг" - ведущая лесоучётная организация России, занимающаяся реализацией государственной политики в области лесных отношений.

Теги  •  #Александр Третьяков #Игорь Мураев #министерство экономики

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