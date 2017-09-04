В омской "Тепловой компании" назначен новый директор

Как сообщает администрация города, в руководстве муниципального предприятия "Тепловая компания" произошли изменения. Новым директором назначен Владимир Шебанков. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов. К своим обязанностям новый руководитель приступил сегодня, 4 сентября. Ранее пост директора занимал Владимир Тухватулин. По информации ИА "Омск Здесь", служебный контракт с Тухватулиным истёк.

Добавим, Владимир Шебанков более 30 лет отдал омской энергетике. Долгое время возглавлял ОАО "Энергосервис", являющееся дочерним предприятием АК "Омскэнерго".

Перед Шебанковым поставлена задача не только подготовить предприятие к предстоящему отопительному сезону, но и выполнить план по его финансовому оздоровлению. В последнее время ситуация с муниципальным предприятием оказалась непростой. У него многомиллионные долги перед поставщиком газа - ООО "Газпром межрегионгаз Омск". Предприятие даже пытались банкротить. В арбитраже находится очередное заявление от кредиторов о признании "Тепловой компании" банкротом. В настоящее время от сетей компании теплоснабжением обеспечивается 90 % потребителей города.