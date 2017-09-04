В омской "Тепловой компании" назначен новый директор
Экономика  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 13:20, последнее обновление 4 сентября 2017, 13:37  •  печать

В омской "Тепловой компании" назначен новый директор

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Владимир Шебанков займёт место ушедшего Владимира Тухватулина.

Как сообщает администрация города, в руководстве муниципального предприятия "Тепловая компания" произошли изменения. Новым директором назначен Владимир Шебанков. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов. К своим обязанностям новый руководитель приступил сегодня, 4 сентября. Ранее пост директора занимал Владимир Тухватулин. По информации ИА "Омск Здесь", служебный контракт с Тухватулиным истёк.

Добавим, Владимир Шебанков более 30 лет отдал омской энергетике. Долгое время возглавлял ОАО "Энергосервис", являющееся дочерним предприятием АК "Омскэнерго".

Перед Шебанковым поставлена задача не только подготовить предприятие к предстоящему отопительному сезону, но и выполнить план по его финансовому оздоровлению. В последнее время ситуация с муниципальным предприятием оказалась непростой. У него многомиллионные долги перед поставщиком газа - ООО "Газпром межрегионгаз Омск". Предприятие даже пытались банкротить. В арбитраже находится очередное заявление от кредиторов о признании "Тепловой компании" банкротом. В настоящее время от сетей компании теплоснабжением обеспечивается 90 % потребителей города.

Теги  •  #Владимир Тухватулин #гендиректор #Тепловая компания

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