Денис Костин остаётся в "Авангарде"
Спорт  •  24 мая 2017, 15:04, последнее обновление 24 мая 2017, 15:32  •  печать

Денис Костин остаётся в "Авангарде"

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Новое соглашение 21-летнего голкипера с "ястребами" рассчитано на два года.

Как сообщил официальный сайт Континентальной хоккейной лиги, Денис Костин, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял квалификационное предложение "Авангарда" и заключил с клубом двусторонний контракт на два года.

Всю свою карьеру уроженец Омска провёл в системе "красно-бело-чёрных". В КХЛ он дебютировал в восемнадцатилетнем возрасте в сезоне 2013/2014 и с тех пор провёл 53 игры в высшем дивизионе отечественного хоккея. В минувшем году Костин не сумел завоевать доверие тренерского штаба Фёдора Канарейкина и принял участие всего в двух встречах, в которых пропустил три шайбы.

Ещё об одной кадровой новости, имеющей непосредственное отношение к омскому клубу, стало известно накануне. Пресс-служба нижегородского "Торпедо" объявила о подписании 26-летнего защитника Михаила Григорьева, в прошлом сезоне защищавшего цвета "Авангарда".

Теги  •  #Денис Костин #ХК Авангард #хоккей

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