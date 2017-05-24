Денис Костин остаётся в "Авангарде"

Новое соглашение 21-летнего голкипера с "ястребами" рассчитано на два года.

Как сообщил официальный сайт Континентальной хоккейной лиги, Денис Костин, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял квалификационное предложение "Авангарда" и заключил с клубом двусторонний контракт на два года.

Всю свою карьеру уроженец Омска провёл в системе "красно-бело-чёрных". В КХЛ он дебютировал в восемнадцатилетнем возрасте в сезоне 2013/2014 и с тех пор провёл 53 игры в высшем дивизионе отечественного хоккея. В минувшем году Костин не сумел завоевать доверие тренерского штаба Фёдора Канарейкина и принял участие всего в двух встречах, в которых пропустил три шайбы.

Ещё об одной кадровой новости, имеющей непосредственное отношение к омскому клубу, стало известно накануне. Пресс-служба нижегородского "Торпедо" объявила о подписании 26-летнего защитника Михаила Григорьева, в прошлом сезоне защищавшего цвета "Авангарда".