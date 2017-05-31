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Омский "Авангард" расторг контракт с нападающим Александром Кучерявенко
Спорт  •  31 мая 2017, 15:21, последнее обновление 31 мая 2017, 16:24  •  печать

Омский "Авангард" расторг контракт с нападающим Александром Кучерявенко

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Контракт, действие которого заканчивалось 30 апреля 2018 года, стороны расторгли по взаимному соглашению.

Как сообщила пресс-служба ХК "Авангард", клуб и нападающий команды Александр Кучерявенко расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. До срока его окончания оставалось чуть менее года. Контакт между Кучерявенко и омскими "ястребами" был подписан 1 мая 2016 года.

Александр Кучерявенко - воспитанник московской спортивной школы "Русь", серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2007 г., обладатель Кубка Шпенглера 2010 г.

Теги  •  #Александр Кучерявенко #контракт #ХК Авангард

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Комментарии
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Мартин Калинин  •  31 мая 2017, 16:13

Там пол команды пора разгонять

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Виктор Леонов  •  31 мая 2017, 15:39

Во второй половине сезона Александр результативностью не блистал. Может, поэтому и уходит.

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