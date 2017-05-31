Омский "Авангард" расторг контракт с нападающим Александром Кучерявенко

Как сообщила пресс-служба ХК "Авангард", клуб и нападающий команды Александр Кучерявенко расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. До срока его окончания оставалось чуть менее года. Контакт между Кучерявенко и омскими "ястребами" был подписан 1 мая 2016 года.
Александр Кучерявенко - воспитанник московской спортивной школы "Русь", серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2007 г., обладатель Кубка Шпенглера 2010 г.
Там пол команды пора разгонять
Во второй половине сезона Александр результативностью не блистал. Может, поэтому и уходит.