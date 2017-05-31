Омский "Авангард" расторг контракт с нападающим Александром Кучерявенко

Контракт, действие которого заканчивалось 30 апреля 2018 года, стороны расторгли по взаимному соглашению.

Как сообщила пресс-служба ХК "Авангард", клуб и нападающий команды Александр Кучерявенко расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. До срока его окончания оставалось чуть менее года. Контакт между Кучерявенко и омскими "ястребами" был подписан 1 мая 2016 года.

Александр Кучерявенко - воспитанник московской спортивной школы "Русь", серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2007 г., обладатель Кубка Шпенглера 2010 г.