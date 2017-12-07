Центр Омска стоит в пробках из-за трех ДТП
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 13:23, последнее обновление 7 декабря 2017, 13:40  •  печать

Центр Омска стоит в пробках из-за трех ДТП

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На улице Гагарина у въезда на Комсомольский мост с легковым автомобилем столкнулся пассажирский автобус.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", омские пробки сейчас оцениваются на четыре балла. Практически все они сконцентрированы в центре города. Затруднено движение по Красному Пути в сторону центра, улицам Интернациональной, Фрунзе на съезде с метромоста, Гагарина, Ленина, Думской, Бударина, Щербанева. Причиной стали три столкновения. На Гагарина возле остановки "Дом туриста" автобус столкнулся с легковым автомобилем, машины столкнулись и рядом с остановкой "Госпиталь". Произошло ДТП и на Ленина в районе площади Дзержинского. По Ленина скорость потока в сторону центра из-за этого сейчас составляет всего около двух километров в час.

- Без пострадавших ДТП, его оформляют аварийные комиссары, - пояснили "Омск Здесь" детали по столкновению автобуса с автомобилем в пресс-службе управления ГИБДД России по Омской области.

Кроме того, скорость движения автомобилистов снижают работы по очистке от снега метромоста через Иртыш и Фрунзенского моста через Омку.

Фото: regik.55

Теги  •  #автобус #ДТП #пробки #Яндекс.Пробки

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Комментарии
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Иван Грегин  •  7 декабря 2017, 14:08

Автолюбителям сейчас не позавидуешь, любое ДТП сразу парализует движение, так что пешком добраться быстрее получается.

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