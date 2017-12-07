Центр Омска стоит в пробках из-за трех ДТП

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", омские пробки сейчас оцениваются на четыре балла. Практически все они сконцентрированы в центре города. Затруднено движение по Красному Пути в сторону центра, улицам Интернациональной, Фрунзе на съезде с метромоста, Гагарина, Ленина, Думской, Бударина, Щербанева. Причиной стали три столкновения. На Гагарина возле остановки "Дом туриста" автобус столкнулся с легковым автомобилем, машины столкнулись и рядом с остановкой "Госпиталь". Произошло ДТП и на Ленина в районе площади Дзержинского. По Ленина скорость потока в сторону центра из-за этого сейчас составляет всего около двух километров в час.

- Без пострадавших ДТП, его оформляют аварийные комиссары, - пояснили "Омск Здесь" детали по столкновению автобуса с автомобилем в пресс-службе управления ГИБДД России по Омской области.

Кроме того, скорость движения автомобилистов снижают работы по очистке от снега метромоста через Иртыш и Фрунзенского моста через Омку.

Фото: regik.55