В Омске у СКК им. Блинова ВАЗ-2108 после столкновения остался без багажника
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 08:25, последнее обновление 7 декабря 2017, 10:14  •  печать

В Омске у СКК им. Блинова ВАЗ-2108 после столкновения остался без багажника

Автор:

По словам очевидцев, "восьмерка" разбилась в хлам. На месте работали спасатели и бригада скорой помощи.

Вчера около 18:00 на ул. Масленникова возле СКК им. Блинова произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, которые после столкновения разлетелись по разным полосам, создав пробку в сторону ул. Б. Хмельницкого.

Один из автомобилей ВАЗ-2108 от удара смяло так, что восстановить ее вряд ли удастся. Багажник просто снесло. У второй участницы аварии повреждении менее серьезные - слегка помяты капот и одно крыло. Очевидцы поделились фото и видео с места аварии в социальной сети.

Фото и видео: Катя Еременко

Теги  •  #авария #видео #ДТП #СКК имени Блинова

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Мирослав В-ов  •  7 декабря 2017, 09:23

Наверное, вновь скользкая дорога подвела. Похоже, что "восьмерку" только на свалку, но главное, что без жертв обошлось.

Ответить
Последние новости
Александр Бурков рассказал Медведеву о состоянии омских дорог  •  сегодня, 11:59
С директора компании, размещавшей в Омске токсичные отходы, требуют 89 миллионов рублей  •  сегодня, 11:34
Новый 2018 год станет Годом добровольца  •  сегодня, 11:13
Родственники довели омских депутатов до уголовного дела  •  сегодня, 11:08
Омские дорожники побили рекорд по уборке снега  •  сегодня, 09:50  •   1  •  
Омичи часто меняют работу перед Новым годом  •  сегодня, 09:09  •   2  •  
Еще новости