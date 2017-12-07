В Омске у СКК им. Блинова ВАЗ-2108 после столкновения остался без багажника

Вчера около 18:00 на ул. Масленникова возле СКК им. Блинова произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, которые после столкновения разлетелись по разным полосам, создав пробку в сторону ул. Б. Хмельницкого.
Один из автомобилей ВАЗ-2108 от удара смяло так, что восстановить ее вряд ли удастся. Багажник просто снесло. У второй участницы аварии повреждении менее серьезные - слегка помяты капот и одно крыло. Очевидцы поделились фото и видео с места аварии в социальной сети.
Фото и видео: Катя Еременко
Наверное, вновь скользкая дорога подвела. Похоже, что "восьмерку" только на свалку, но главное, что без жертв обошлось.