В Омске у СКК им. Блинова ВАЗ-2108 после столкновения остался без багажника

По словам очевидцев, "восьмерка" разбилась в хлам. На месте работали спасатели и бригада скорой помощи.

Вчера около 18:00 на ул. Масленникова возле СКК им. Блинова произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, которые после столкновения разлетелись по разным полосам, создав пробку в сторону ул. Б. Хмельницкого.

Один из автомобилей ВАЗ-2108 от удара смяло так, что восстановить ее вряд ли удастся. Багажник просто снесло. У второй участницы аварии повреждении менее серьезные - слегка помяты капот и одно крыло. Очевидцы поделились фото и видео с места аварии в социальной сети.

Фото и видео: Катя Еременко