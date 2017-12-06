В Омске грабитель с шокером спрыгнул с четвертого этажа, убегая от полиции

Вчера утром, 5 декабря, в Лукьяновке ограбили женщину. Когда она шла на остановку, ее повалил на землю неизвестный мужчина. Пытаясь обездвижить ее электрошокером, он несколько раз ударил женщину по лицу, вырвал сумку и сбежал. В сумке были деньги и банковская карта, которой грабитель решил воспользоваться. Однако женщина сообщила о нападении в полицию, и когда потерпевшей пришло СМС о попытке снять деньги с ее банковской карты, оперативники вычислили, каким банкоматом воспользовался грабитель, и мгновенно выехали к нему на проспект Мира. Но злоумышленника там уже не было, на месте обнаружили лишь оставленную в банкомате карточку. Экипажи полиции объезжали близлежащие дворы, сотрудники уголовного розыска проверяли лиц, которые состояли на учете за подобные преступления.

- По одной из версий к нападению мог быть причастен местный житель, 1983 г. р. Ранее он уже был судим за имущественные преступления - кражу и мошенничество, а также за преступление, связанное с наркотиками, - пояснили корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Подозреваемый оказался дома, но полицейских в квартиру не пустил и стал проявлять агрессию. Вместо разговора с полицейскими, он выпрыгнул из окна квартиры, которая расположена на четвертом этаже. Сейчас он в больнице, какие травмы он получил при неудачном побеге, полицейские не сообщают. Однако предполагают, что он мог быть в состоянии алкогольного опьянения. В его квартире нашли украденную сумку, а в ней документы и банковские карты ограбленной женщины. За разбойное нападение незадачливому грабителю грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области