Омский водитель погиб, переезжая по льду озеро в Новосибирской области
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  5 декабря 2017, 19:53, последнее обновление 5 декабря 2017, 20:04  •  печать

Омский водитель погиб, переезжая по льду озеро в Новосибирской области

Автор:

Мужчина хотел напрямую перебраться через замерзшее озеро на кроссовере и не справился с управлением.

Как сегодня рассказали в новосибирском управлении МВД, в Чановском районе погиб 40-летний житель Омской области. Авария произошла 3 декабря около 19:00, когда мужчина, управляя автомобилем Honda CR-V, ехал по льду озера Чаны.

По предварительным данным, он направлялся к острову Медвежьему, но не справился с управлением, и кроссовер опрокинулся. "От полученных травм водитель скончался на месте", - сообщили в полиции. Ведется проверка ДТП.

В аварийно-спасательной службе региона, к которым обратились инспекторы за помощью, чтобы достать тело погибшего из автомобиля, уточнили, что автомобиль наехал на препятствие.

Фото: аварийно-спасательная служба Новосибирской области 

Теги  •  #ДТП #лед #озеро

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Генпрокурор России отправил своего зама в Сибирь  •  вчера, 23:31
"Авангард" прервал серию из четырех поражений кряду  •  вчера, 22:37
Студентка из Омска рассказала, как получила один миллион рублей от "Газпрома"  •  вчера, 22:12  •  
Долги омской "Тепловой компании" приближаются к миллиарду  •  вчера, 18:28
В Омской области растет количество заболевших ОРВИ  •  вчера, 18:14
Омский арбитраж отменил незаконные конкурсы дептранспорта  •  вчера, 17:54
Еще новости