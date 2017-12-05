Омский водитель погиб, переезжая по льду озеро в Новосибирской области

Мужчина хотел напрямую перебраться через замерзшее озеро на кроссовере и не справился с управлением.

Как сегодня рассказали в новосибирском управлении МВД, в Чановском районе погиб 40-летний житель Омской области. Авария произошла 3 декабря около 19:00, когда мужчина, управляя автомобилем Honda CR-V, ехал по льду озера Чаны.

По предварительным данным, он направлялся к острову Медвежьему, но не справился с управлением, и кроссовер опрокинулся. "От полученных травм водитель скончался на месте", - сообщили в полиции. Ведется проверка ДТП.

В аварийно-спасательной службе региона, к которым обратились инспекторы за помощью, чтобы достать тело погибшего из автомобиля, уточнили, что автомобиль наехал на препятствие.

Фото: аварийно-спасательная служба Новосибирской области