Омич прогулял в столице деньги, собранные на ремонт окон
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  6 декабря 2017, 14:50, последнее обновление 6 декабря 2017, 15:26  •  печать

Омич прогулял в столице деньги, собранные на ремонт окон

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28-летний омич обманул трех жителей на 70 тыс. руб., предлагая установить им пластиковые окна.

В октябре в омскую полицию начали приходить омичи, которые пострадали от одной и той же схемы мошенничества. Потерпевшими стали 25-летний и 60-летний мужчины, а также 78-летняя женщина.

По их словам, каждый из них обратился за помощью к рабочему от управляющей компании, который менял оконные рамы в подъездах жилых домов. Омичи попросили его установить им новые окна. Мужчина брал с клиентов по 20 тыс. или 30 тыс. руб., обещая выполнить работу в короткие сроки.

По оставленным у заказчиков распискам сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Позже выяснилось, что злоумышленник скрывается в Москве. Оперативники вместе с транспортными полицейскими задержали его в момент возвращения в Омск на перроне местного железнодорожного вокзала.

На допросе 28-летний омич признался, что устроился рабочим в компанию в конце лета. Он нуждался в деньгах, поэтому до установки окна требовал полную предоплату. Мужчина собрал с пострадавших 70 тыс. руб. и на следующий день улетел в Москву, где потратил похищенные деньги. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Добавим, что подобным образом в середине сентября другой злоумышленник обманул 23 человека. Родители детей одного из детских садов захотели заменить окно в группе. На родительском собрании отец одного из детей собрал необходимые для закупки материалов 34 тыс. руб., а затем больше не появлялся. Полицейские задержали его по месту жительства.

Теги  •  #мошенничество #окно #уголовное дело

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