Молодой омич украл у пенсионерки зубные протезы

Как сообщили в ОМВД по Исилькульскому району, в полицию с заявлением о краже обратилась 66-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестный похитил у нее сумку с кошельком, два мобильных телефона, халат, а также зубные протезы. Сумма ущерба пенсионерка оценила в 13,3 тыс. рублей.

Оперативниками установлено, что преступление совершил 21-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение краж и грабежей.

Молодой человек задержан. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса. Расследование продолжается.