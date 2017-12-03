Молодой омич украл у пенсионерки зубные протезы

Как сообщили в ОМВД по Исилькульскому району, в полицию с заявлением о краже обратилась 66-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестный похитил у нее сумку с кошельком, два мобильных телефона, халат, а также зубные протезы. Сумма ущерба пенсионерка оценила в 13,3 тыс. рублей.
Оперативниками установлено, что преступление совершил 21-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение краж и грабежей.
Молодой человек задержан. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса. Расследование продолжается.
Неоднократная судимость все объясняет. Надеюсь, бабушка не пострадала при ограблении.
Неплохо бабушку обчистил. А зубные протезы, небось, для себя сохранил бы)
Есть интересное предложение по факту кражи зубных протезов: раз уж они так нужны были молодому человеку, то ему просто необходимо помочь - выбить ему все зубы - и вставить вместо них украденные зубные протезы. Пусть мечты сбываются!)))
Деньги, телефоны - понятно, их всегда воруют, а зубные протезы зачем? Может, он решил, что они золотые?
Мужчина украл сумочку. Он же не будет перебирать ее содержимое при краже. "Так, что тут у нас? Кошелёк и мобильники я возьму, а челюсти, бабуля, заберите себе"
Если бы протезы лежали в сумочке, то так бы и написали, значит он все это по отдельности взял. Или халат тоже в сумочке лежал?