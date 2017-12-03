Молодой омич украл у пенсионерки зубные протезы
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  3 декабря 2017, 09:40, последнее обновление 3 декабря 2017, 12:05  •  печать

Молодой омич украл у пенсионерки зубные протезы

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Пострадавшей оказалась 66-летняя жительница Омской области.

Как сообщили в ОМВД по Исилькульскому району, в полицию с заявлением о краже обратилась 66-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестный похитил у нее сумку с кошельком, два мобильных телефона, халат, а также зубные протезы. Сумма ущерба пенсионерка оценила в 13,3 тыс. рублей.

Оперативниками установлено, что преступление совершил 21-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение краж и грабежей.

Молодой человек задержан. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса. Расследование продолжается.

Теги  •  #Исилькульский район #кража

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Комментарии
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Марина  •  3 декабря 2017, 16:30

Неоднократная судимость все объясняет. Надеюсь, бабушка не пострадала при ограблении.

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Наталья Стаценко  •  3 декабря 2017, 14:14

Неплохо бабушку обчистил. А зубные протезы, небось, для себя сохранил бы)

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Виктор Вайз  •  3 декабря 2017, 13:03

Есть интересное предложение по факту кражи зубных протезов: раз уж они так нужны были молодому человеку, то ему просто необходимо помочь - выбить ему все зубы - и вставить вместо них украденные зубные протезы. Пусть мечты сбываются!)))

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Иван Грегин  •  3 декабря 2017, 10:03

Деньги, телефоны - понятно, их всегда воруют, а зубные протезы зачем? Может, он решил, что они золотые?

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Анна Орлова  •  3 декабря 2017, 10:37

Мужчина украл сумочку. Он же не будет перебирать ее содержимое при краже. "Так, что тут у нас? Кошелёк и мобильники я возьму, а челюсти, бабуля, заберите себе"

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Алекс   •  3 декабря 2017, 11:11

Если бы протезы лежали в сумочке, то так бы и написали, значит он все это по отдельности взял. Или халат тоже в сумочке лежал?

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