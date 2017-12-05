Омичи расплатились за покупку машины поддельными деньгами

Подозреваемые купили 100 фальшивых банкнот номиналом пять тысяч рублей. На поддельные деньги они купили автомобиль, но обман вскоре раскрылся.

Сотрудники полиции задержали двух 26-летних омичей, которые подозреваются в подделке денег. Предварительно установлено, что они купили 100 поддельных банковских купюр номиналом 5 тыс. руб., сообщает региональное УМВД.

После этого сообщники расплатились этими деньгами за покупку автомобиля Opel Astra в городе Тара. Обман раскрылся, когда автовладелец стал вносить на счет полученные 360 тыс. руб. Мужчина обнаружил, что деньги поддельные. Полицейские изъяли у потерпевшего 72 банкноты номиналом пять тысяч рублей. Еще 10 аналогичных были найдены во время обыска, который прошел в доме у одного из подозреваемых.

- Подозреваемые сбывали поддельные денежные билеты Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 г., модификации 2004 г. (фиолетовый герб с лицевой стороны), со следующими серийными номерами: ав №**747**, вм № 58847**, ма № 24183**, ба № **769** (где ** - любая цифра), - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

СУ УМВД России по Омской области возбудило уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Сейчас задержанные арестованы. Автомобиль возвращен законному владельцу. Проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

Если вы вдруг обнаружили фальшивую купюру, полицейские просят немедленно обратиться в правоохранительные органы. Главное - не пытаться сбыть подделку, потому что за это может грозить уголовное наказание.