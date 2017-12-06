Из-за неисправной проводки в Омске эвакуировали детский сад

Сегодня, 6 декабря, в детском саду № 81, расположенном на улице Заозерной, произошло ЧП. Как уточнили "Омск Здесь" в пресс-службе МЧС по Омской области, в учреждении задымился электросчетчик. Однако возгорания зафиксировано не было. Спасатели вывели 267 воспитанников детского сада на улицу. Сейчас на месте ЧП работают электрики.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас в дошкольном учреждении ведутся ремонтные работы. Никто из детей не пострадал, некоторых забрали родители, другие размещены в соседнем детском саду. После починки щита и проверки помещения соответствующими службами, детский сад продолжит свою работу.