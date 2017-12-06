Из-за неисправной проводки в Омске эвакуировали детский сад
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  6 декабря 2017, 11:09, последнее обновление 6 декабря 2017, 11:53  •  печать

Из-за неисправной проводки в Омске эвакуировали детский сад

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В дошкольном учреждении задымился электросчетчик. Из здания детского садика № 81 эвакуировали более 200 ребятишек.

Сегодня, 6 декабря, в детском саду № 81, расположенном на улице Заозерной, произошло ЧП. Как уточнили "Омск Здесь" в пресс-службе МЧС по Омской области, в учреждении задымился электросчетчик. Однако возгорания зафиксировано не было. Спасатели вывели 267 воспитанников детского сада на улицу. Сейчас на месте ЧП работают электрики.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас в дошкольном учреждении ведутся ремонтные работы. Никто из детей не пострадал, некоторых забрали родители, другие размещены в соседнем детском саду. После починки щита и проверки помещения соответствующими службами, детский сад продолжит свою работу.

Теги  •  #детский сад #МЧС #пожар #эвакуация

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