Ночью в Омске горела "Лента"
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  5 декабря 2017, 10:12, последнее обновление 5 декабря 2017, 11:41  •  печать

Ночью в Омске горела "Лента"

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Нарушение правил эксплуатации электрооборудования привело к возгоранию помещения в одном из гипермаркетов.

Сегодня ночью в Центральном округе города Омска загорелось двухэтажное здание торгового центра. Как уточнили "Омск Здесь" в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, возгорание произошло в помещении гипермаркета "Лента", расположенного в Амурском поселке.

Сработала пожарная сигнализация магазина. На место происшествия выезжали 13 пожарных и 4 единицы техники. На момент прибытия спасателей пожар был ликвидирован работниками подручными средствами. В результате возгорания повреждена электропроводка в кабинете площадью 1 кв. м.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что это уже не первый случай возгорания в этом магазине. Так, 1 ноября ночью загорелись холодильные камеры в торговом зале. Тогда причиной пожара также стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Теги  •  #гипермаркет Лента #нарушение #пожар

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