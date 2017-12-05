Ночью в Омске горела "Лента"

Нарушение правил эксплуатации электрооборудования привело к возгоранию помещения в одном из гипермаркетов.

Сегодня ночью в Центральном округе города Омска загорелось двухэтажное здание торгового центра. Как уточнили "Омск Здесь" в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, возгорание произошло в помещении гипермаркета "Лента", расположенного в Амурском поселке.

Сработала пожарная сигнализация магазина. На место происшествия выезжали 13 пожарных и 4 единицы техники. На момент прибытия спасателей пожар был ликвидирован работниками подручными средствами. В результате возгорания повреждена электропроводка в кабинете площадью 1 кв. м.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что это уже не первый случай возгорания в этом магазине. Так, 1 ноября ночью загорелись холодильные камеры в торговом зале. Тогда причиной пожара также стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.