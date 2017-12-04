В Омске владелец СТО украл у бизнесмена киоск под мастерскую
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 11:39, последнее обновление 4 декабря 2017, 11:44  •  печать

В Омске владелец СТО украл у бизнесмена киоск под мастерскую

Автор:

Мужчина вывез чужой торговый павильон на спецтехнике на автостоянку, чтобы в дальнейшем переоборудовать его под мастерскую.

С заявлением о краже торгового павильона стоимостью 750 тыс. рублей в полицию обратился бизнесмен. Предприниматель пояснил, что установил киоск на ул. Дианова в Кировском округе, а спустя время не нашел его на прежнем месте.

Опросив местных жителей и работников соседнего торгового комплекса, полицейские установили личность подозреваемого - им оказался 39-летний владелец СТО. "В ходе его допроса установлено, что в ночное время он вывез павильон на специальной технике, заплатив водителю 25 тыс. руб., и оставил на автостоянке на ул. 2-й Солнечной. В дальнейшем планировал использовать помещение в качестве мастерской", - сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Владельцу СТО грозит до шести лет лишения свободы.

Теги  •  #киоск #кража #улица Дианова

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Роман Орехов  •  4 декабря 2017, 12:28

Интересно, а предприниматель то законно устанавливал свой киоск на городскую землю, или тоже как раньше бывало, поставил и торгую

Ответить
Последние новости
Омские троллейбусы будут ходить до полуночи  •  сегодня, 17:33
В Омскую больницу привезли томограф за 12 миллионов рублей  •  сегодня, 17:26
ОСАГО в Сибири: фальсификации и инсценировки  •  сегодня, 16:30  •   1
По Иртышской набережной в Омске начнут ходить маршрутки   •  сегодня, 16:26
Полпред Меняйло не пришел на суд с омским федеральным инспектором  •  сегодня, 16:18
Омич не захотел выписываться из тубдиспансера, устроив дебош  •  сегодня, 16:13
Еще новости