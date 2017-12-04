В Омске владелец СТО украл у бизнесмена киоск под мастерскую

Мужчина вывез чужой торговый павильон на спецтехнике на автостоянку, чтобы в дальнейшем переоборудовать его под мастерскую.

С заявлением о краже торгового павильона стоимостью 750 тыс. рублей в полицию обратился бизнесмен. Предприниматель пояснил, что установил киоск на ул. Дианова в Кировском округе, а спустя время не нашел его на прежнем месте.

Опросив местных жителей и работников соседнего торгового комплекса, полицейские установили личность подозреваемого - им оказался 39-летний владелец СТО. "В ходе его допроса установлено, что в ночное время он вывез павильон на специальной технике, заплатив водителю 25 тыс. руб., и оставил на автостоянке на ул. 2-й Солнечной. В дальнейшем планировал использовать помещение в качестве мастерской", - сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Владельцу СТО грозит до шести лет лишения свободы.