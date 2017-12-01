Два омича получили срок за кражу и поджог магазина
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  1 декабря 2017, 09:43, последнее обновление 1 декабря 2017, 10:05  •  печать

Два омича получили срок за кражу и поджог магазина

Автор:

Действия нетрезвых жителей Омской области причинили ущерб на сумму более 1,6 млн рублей.

Два жителя Саргатки ночью 2 июня выпили и решили ограбить магазин поселения, расположенный на улице Тарской. Проникнув в здание магазина, мужчины похитили имущество и деньги на общую сумму около 30 тыс. руб. Чтобы скрыть следы преступления, они облили горючей жидкостью полки с товарами и подожгли магазин. Ущерб от пожара, во время которого сгорели товары, имущество магазина и пострадало его здание, оценили в 1,6 млн рублей.

Саргатский районный суд Омской области назначил указанным гражданам наказание в виде двух и трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Омской области.

Кроме того, суд постановил взыскать с поджигателей в пользу потерпевших 1,8 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба.
 

Теги  •  #кража #пожар #Саргатский районный суд

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Николай Куприн  •  1 декабря 2017, 10:37

Ничего себе - украли на 30 тысяч, а подожгли на полтора лимона. И зачем, спрашивается? Теперь никогда на расплатятся с долгами.

Ответить
Последние новости
В Омске объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда  •  сегодня, 12:01
Елочные базары в Омске: где купить и как выбрать елку?  •  сегодня, 11:35  •   1  •  
Страх, жалость, шок... Как омичи живут с диагнозом ВИЧ  •  сегодня, 10:41  •  
Снега в Омске мало, но дорожные службы продолжают его вывозить  •  сегодня, 09:55  •   1
На севере Омской области открыли три новых моста  •  сегодня, 08:58
Форвард омского "Авангарда" сыграет за сборную Канады  •  сегодня, 08:42  •   3
Еще новости