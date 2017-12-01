Два омича получили срок за кражу и поджог магазина

Два жителя Саргатки ночью 2 июня выпили и решили ограбить магазин поселения, расположенный на улице Тарской. Проникнув в здание магазина, мужчины похитили имущество и деньги на общую сумму около 30 тыс. руб. Чтобы скрыть следы преступления, они облили горючей жидкостью полки с товарами и подожгли магазин. Ущерб от пожара, во время которого сгорели товары, имущество магазина и пострадало его здание, оценили в 1,6 млн рублей.

Саргатский районный суд Омской области назначил указанным гражданам наказание в виде двух и трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Омской области.

Кроме того, суд постановил взыскать с поджигателей в пользу потерпевших 1,8 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба.

