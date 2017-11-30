В Омске горел массажный салон
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 30 ноября 2017, 12:14, последнее обновление 30 ноября 2017, 12:24  •  печать

В Омске горел массажный салон

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18 пожарных и 4 единицы техники выезжали тушить массажный салон на улице Орджоникидзе.

Сегодня, в 8:40 в ГУ МЧС России по Омской области сообщили о пожаре в центре отдыха на улице Орджоникидзе. Первые подразделения спасателей прибыли на место происшествия уже в 8:48. Как рассказали "Омск Здесь" в пресс-службе регионального МЧС, пожар удалось потушить в течение часа.

На момент прибытия огнеборцев помещение массажного салона было задымлено - внутри горели вещи. Возгорание тушили 18 пожарных и 4 единицы техники.

 

Во время пожара эвакуация жителей дома не проводилась. Никто не пострадал. Сейчас причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Теги  •  #массажный салон #пожар

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