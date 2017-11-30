В Омске горел массажный салон

Сегодня, в 8:40 в ГУ МЧС России по Омской области сообщили о пожаре в центре отдыха на улице Орджоникидзе. Первые подразделения спасателей прибыли на место происшествия уже в 8:48. Как рассказали "Омск Здесь" в пресс-службе регионального МЧС, пожар удалось потушить в течение часа.

На момент прибытия огнеборцев помещение массажного салона было задымлено - внутри горели вещи. Возгорание тушили 18 пожарных и 4 единицы техники.

Во время пожара эвакуация жителей дома не проводилась. Никто не пострадал. Сейчас причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области