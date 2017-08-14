В Омской области пьяный мужчина напал на санитара скорой

Вчера, 13 августа, в 15:31 в посёлке Кормиловка Омской области сотрудники Росгвардии получили информацию о нападении на бригаду скорой помощи на улице Советской. Приехав на место через 4 минуты, силовики увидели санитара, у которого на лице и халате были пятна крови. Сотрудник скорой защищался от нападения пьяного мужчины.

Выяснилось, что скорая приехала по вызову, чтобы оказать помощь нетрезвой женщине, которая пожаловалась на плохое самочувствие. Её приятель начал вести себя непредсказуемо и агрессивно: напал на санитара, который не пускал омича внутрь салона автомобиля, после чего выбил из рук водителя скорой телефон и повредил ударами служебный телефон. В настоящее время 42-летний злоумышленник задержан, полиция проводит проверку.