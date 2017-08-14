В Омской области пьяный мужчина напал на санитара скорой
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 14 августа 2017, 13:47  •  печать

В Омской области пьяный мужчина напал на санитара скорой

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Сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который напал на бригаду скорой помощи в Кормиловке.

Вчера, 13 августа, в 15:31 в посёлке Кормиловка Омской области сотрудники Росгвардии получили информацию о нападении на бригаду скорой помощи на улице Советской. Приехав на место через 4 минуты, силовики увидели санитара, у которого на лице и халате были пятна крови. Сотрудник скорой защищался от нападения пьяного мужчины.

Выяснилось, что скорая приехала по вызову, чтобы оказать помощь нетрезвой женщине, которая пожаловалась на плохое самочувствие. Её приятель начал вести себя непредсказуемо и агрессивно: напал на санитара, который не пускал омича внутрь салона автомобиля, после чего выбил из рук водителя скорой телефон и повредил ударами служебный телефон. В настоящее время 42-летний злоумышленник задержан, полиция проводит проверку.

Теги  •  #нападение #Росгвардия #скорая помощь

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Комментарии
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OLEG Chernow  •  14 августа 2017, 15:04

Сколько уже случаев нападений на врачей скорой помощи случалось, причем бывали и со смертельными исходами и никаких мер для их защиты не приняли до сих пор, нужно обязательно снабдить врачей всем необходимым для защиты.

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Алёна Ярошевич  •  14 августа 2017, 14:32

Почему у врачей скорой и приемной до сих пор нет электрошокеров и газовых балончиков, не ждать же без конца ужесточения законов и ответственности.

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Иван Грегин  •  14 августа 2017, 14:03

На такие вызовы нужно сразу охрану с собой брать. Проблема в том, что охранников много потребуется.

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