В Омской области пьяный мужчина напал на санитара скорой

Вчера, 13 августа, в 15:31 в посёлке Кормиловка Омской области сотрудники Росгвардии получили информацию о нападении на бригаду скорой помощи на улице Советской. Приехав на место через 4 минуты, силовики увидели санитара, у которого на лице и халате были пятна крови. Сотрудник скорой защищался от нападения пьяного мужчины.
Выяснилось, что скорая приехала по вызову, чтобы оказать помощь нетрезвой женщине, которая пожаловалась на плохое самочувствие. Её приятель начал вести себя непредсказуемо и агрессивно: напал на санитара, который не пускал омича внутрь салона автомобиля, после чего выбил из рук водителя скорой телефон и повредил ударами служебный телефон. В настоящее время 42-летний злоумышленник задержан, полиция проводит проверку.
Сколько уже случаев нападений на врачей скорой помощи случалось, причем бывали и со смертельными исходами и никаких мер для их защиты не приняли до сих пор, нужно обязательно снабдить врачей всем необходимым для защиты.
Почему у врачей скорой и приемной до сих пор нет электрошокеров и газовых балончиков, не ждать же без конца ужесточения законов и ответственности.
На такие вызовы нужно сразу охрану с собой брать. Проблема в том, что охранников много потребуется.